https://ria.ru/20250615/tramp-2022909876.html

Трамп пообещал мощный ответ Ирану в случае атаки на США

Трамп пообещал мощный ответ Ирану в случае атаки на США - РИА Новости, 15.06.2025

Трамп пообещал мощный ответ Ирану в случае атаки на США

Президент США Трамп заявил в соцсети Truth Social, что США обрушат на Иран всю мощьсвоих вооруженных сил в невиданных ранее масштабах, если тот атакует США... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T07:51:00+03:00

2025-06-15T07:51:00+03:00

2025-06-15T08:03:00+03:00

в мире

иран

сша

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Трамп заявил в соцсети Truth Social, что США обрушат на Иран всю мощьсвоих вооруженных сил в невиданных ранее масштабах, если тот атакует США каким-либо образом."Если Иран каким-либо образом нападет на нас, вся мощь... вооруженных сил США обрушится на вас в невиданных ранее масштабах", - написал президент в соцсети Truth Social.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, обострение отношений сша и ирана