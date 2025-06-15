Трамп заявил, что США не участвовали в последней атаке на Иран

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Трамп заявил в соцсети Truth Social, что США "не имели никакого отношения" к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на воскресенье.В своей публикации лидер Штатов также отметил, что США обрушат на Иран "всю мощь " своих вооруженных сил в случае атаки со стороны Исламской республики."США не имели никакого отношения к ... нападению на Иран. Если Иран каким-либо образом нападет на нас, вся мощь... вооруженных сил США обрушится на вас в невиданных ранее масштабах", - написал президент в соцсети Truth Social.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
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Дарья Буймова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране
Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране
"США не имели никакого отношения к ... нападению на Иран. Если Иран каким-либо образом нападет на нас, вся мощь... вооруженных сил США обрушится на вас в невиданных ранее масштабах", - написал президент в соцсети Truth Social.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.
Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
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