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Трамп заявил, что США не участвовали в последней атаке на Иран

Трамп заявил, что США не участвовали в последней атаке на Иран - РИА Новости, 15.06.2025

Трамп заявил, что США не участвовали в последней атаке на Иран

Президент США Трамп заявил в соцсети Truth Social, что США "не имели никакого отношения" к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на воскресенье. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T07:45:00+03:00

2025-06-15T07:45:00+03:00

2025-06-15T07:53:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Трамп заявил в соцсети Truth Social, что США "не имели никакого отношения" к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на воскресенье.В своей публикации лидер Штатов также отметил, что США обрушат на Иран "всю мощь " своих вооруженных сил в случае атаки со стороны Исламской республики."США не имели никакого отношения к ... нападению на Иран. Если Иран каким-либо образом нападет на нас, вся мощь... вооруженных сил США обрушится на вас в невиданных ранее масштабах", - написал президент в соцсети Truth Social.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране 2025-06-15T07:45 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, иран, обострение отношений сша и ирана, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль