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Трамп назвал армию США щитом и мечом свободы в мире - РИА Новости, 15.06.2025
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03:54 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/tramp-2022895784.html
Трамп назвал армию США щитом и мечом свободы в мире
Трамп назвал армию США щитом и мечом свободы в мире - РИА Новости, 15.06.2025
Трамп назвал армию США щитом и мечом свободы в мире
Американская армия - это "щит и меч" свободы в мире, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:54:00+03:00
2025-06-15T03:54:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американская армия - это "щит и меч" свободы в мире, заявил президент США Дональд Трамп. "Сегодня мы отмечаем событие, которое изменило не только историю США, но историю всего мира. С созданием американской армии свобода получила щит и меч", - заявил Трамп, выступая на военном параде в Вашингтоне в честь 250-летия образования армии США. По словам американского лидера, армия США оставляет после себя наследие "славы и величия".
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп назвал армию США щитом и мечом свободы в мире

Трамп: армия США оставляет после себя наследие славы и величия

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американская армия - это "щит и меч" свободы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
"Сегодня мы отмечаем событие, которое изменило не только историю США, но историю всего мира. С созданием американской армии свобода получила щит и меч", - заявил Трамп, выступая на военном параде в Вашингтоне в честь 250-летия образования армии США.
По словам американского лидера, армия США оставляет после себя наследие "славы и величия".
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп пообещал построить сильнейшую армию в мире
20 января, 20:59
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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