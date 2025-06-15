https://ria.ru/20250615/tramp-2022895784.html
Трамп назвал армию США щитом и мечом свободы в мире
Трамп назвал армию США щитом и мечом свободы в мире - РИА Новости, 15.06.2025
Трамп назвал армию США щитом и мечом свободы в мире
Американская армия - это "щит и меч" свободы в мире, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:54:00+03:00
2025-06-15T03:54:00+03:00
2025-06-15T03:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американская армия - это "щит и меч" свободы в мире, заявил президент США Дональд Трамп. "Сегодня мы отмечаем событие, которое изменило не только историю США, но историю всего мира. С созданием американской армии свобода получила щит и меч", - заявил Трамп, выступая на военном параде в Вашингтоне в честь 250-летия образования армии США. По словам американского лидера, армия США оставляет после себя наследие "славы и величия".
https://ria.ru/20250120/tramp-1994703822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп назвал армию США щитом и мечом свободы в мире
Трамп: армия США оставляет после себя наследие славы и величия