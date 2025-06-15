https://ria.ru/20250615/tela-2022948787.html

Россия передала Украине еще 1200 тел солдат ВСУ

Россия передала Украине еще 1200 тел солдат ВСУ - РИА Новости, 15.06.2025

Россия передала Украине еще 1200 тел солдат ВСУ

Москва передала Киеву еще 1200 тел погибших украинских военных, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025

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специальная военная операция на украине

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

стамбул

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Москва передала Киеву еще 1200 тел погибших украинских военных, сообщил источник РИА Новости."Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей. Сегодня Украине переданы очередные 1200 тел погибших солдат ВСУ", — сказал собеседник агентства.Взамен Москва не получила ни одного тела.Новые обменыВстреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности

https://ria.ru/20250613/balitskij-2022693115.html

https://ria.ru/20250612/ukraina-2022422803.html

https://ria.ru/20250612/rossija-2022435442.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Передача тел погибших солдат ВСУ Россия в воскресенье передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ в рамках выполнения Стамбульских договоренностей, сообщил источник РИА Новости. Украина не передала России ни одного тела погибших военнослужащих. 2025-06-15T12:55 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул