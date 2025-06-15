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Россия передала Украине еще 1200 тел солдат ВСУ - РИА Новости, 15.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 15.06.2025 (обновлено: 15:21 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/tela-2022948787.html
Россия передала Украине еще 1200 тел солдат ВСУ
Россия передала Украине еще 1200 тел солдат ВСУ - РИА Новости, 15.06.2025
Россия передала Украине еще 1200 тел солдат ВСУ
Москва передала Киеву еще 1200 тел погибших украинских военных, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:55:00+03:00
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в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Москва передала Киеву еще 1200 тел погибших украинских военных, сообщил источник РИА Новости."Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей. Сегодня Украине переданы очередные 1200 тел погибших солдат ВСУ", — сказал собеседник агентства.Взамен Москва не получила ни одного тела.Новые обменыВстреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности
https://ria.ru/20250613/balitskij-2022693115.html
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022422803.html
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60
353
60
Передача тел погибших солдат ВСУ
Россия в воскресенье передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ в рамках выполнения Стамбульских договоренностей, сообщил источник РИА Новости. Украина не передала России ни одного тела погибших военнослужащих.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул
Россия передала Украине еще 1200 тел солдат ВСУ

Россия в воскресенье передала Украине еще 1200 тел солдат ВСУ

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Москва передала Киеву еще 1200 тел погибших украинских военных, сообщил источник РИА Новости.
"Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей. Сегодня Украине переданы очередные 1200 тел погибших солдат ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Взамен Москва не получила ни одного тела.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Киев вынудили забрать тела солдат ВСУ, заявил Балицкий
13 июня, 18:35

Новые обмены

  • В субботу Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ.
  • Из украинского плена вернулась группа российских военных, взамен Киеву передали группу пленных ВСУ.
  • Минобороны не уточнило число возвращенных.
  • Стороны начали бессрочные обмены ранеными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
ВСУ пытаются достать из серой зоны тела российских бойцов, заявил Марочко
12 июня, 07:10

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности
  • Передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех".
  • Обмен пленными в возрасте до 25 лет.
  • Общий потолок обмена — не менее тысячи человек.
  • Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
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Россия добьется победы любой ценой, заявил военный, вернувшийся из плена
12 июня, 09:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеСтамбул
 
 
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