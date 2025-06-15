Россия передала Украине еще 1200 тел солдат ВСУ
Россия в воскресенье передала Украине еще 1200 тел солдат ВСУ
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Москва передала Киеву еще 1200 тел погибших украинских военных, сообщил источник РИА Новости.
"Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей. Сегодня Украине переданы очередные 1200 тел погибших солдат ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Взамен Москва не получила ни одного тела.
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Новые обмены
- В субботу Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ.
- Из украинского плена вернулась группа российских военных, взамен Киеву передали группу пленных ВСУ.
- Минобороны не уточнило число возвращенных.
- Стороны начали бессрочные обмены ранеными, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
Встреча в Стамбуле
Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности
- Передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех".
- Обмен пленными в возрасте до 25 лет.
- Общий потолок обмена — не менее тысячи человек.
- Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.
- Москва идентифицировала личности всех этих погибших.