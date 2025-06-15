https://ria.ru/20250615/tehas-2022909208.html

На военной базе Форт-Кавасос в Техасе опровергли сообщения о стрельбе

На военной базе Форт-Кавасос в Техасе опровергли сообщения о стрельбе - РИА Новости, 15.06.2025

На военной базе Форт-Кавасос в Техасе опровергли сообщения о стрельбе

Представители военной базы Форт-Кавасос в Техасе опровергли появившиеся сообщения о том, что на базе произошла стрельба, из-за чего она была перекрыта, сообщает РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T07:42:00+03:00

2025-06-15T07:42:00+03:00

2025-06-15T07:42:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Представители военной базы Форт-Кавасос в Техасе опровергли появившиеся сообщения о том, что на базе произошла стрельба, из-за чего она была перекрыта, сообщает телеканал CBS. Ранее телеканал со ссылкой на представителей базы сообщал, что она перекрыта после сообщений о неизвестном, ведущем стрельбу. "Несмотря на первоначальные сообщения, должностные лица Форт-Кавасоса подтвердили, что в субботу на военной базе в центральном Техасе не было активной стрельбы и не был введен локдаун", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что некий инцидент произошел в соседней с военной базой популярной зоне отдыха. Правоохранители ведут его расследование.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, техас, сша