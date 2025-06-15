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На военной базе Форт-Кавасос в Техасе опровергли сообщения о стрельбе - РИА Новости, 15.06.2025
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07:42 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/tehas-2022909208.html
На военной базе Форт-Кавасос в Техасе опровергли сообщения о стрельбе
На военной базе Форт-Кавасос в Техасе опровергли сообщения о стрельбе - РИА Новости, 15.06.2025
На военной базе Форт-Кавасос в Техасе опровергли сообщения о стрельбе
Представители военной базы Форт-Кавасос в Техасе опровергли появившиеся сообщения о том, что на базе произошла стрельба, из-за чего она была перекрыта, сообщает РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T07:42:00+03:00
2025-06-15T07:42:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Представители военной базы Форт-Кавасос в Техасе опровергли появившиеся сообщения о том, что на базе произошла стрельба, из-за чего она была перекрыта, сообщает телеканал CBS. Ранее телеканал со ссылкой на представителей базы сообщал, что она перекрыта после сообщений о неизвестном, ведущем стрельбу. "Несмотря на первоначальные сообщения, должностные лица Форт-Кавасоса подтвердили, что в субботу на военной базе в центральном Техасе не было активной стрельбы и не был введен локдаун", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что некий инцидент произошел в соседней с военной базой популярной зоне отдыха. Правоохранители ведут его расследование.
https://ria.ru/20250615/strelba-2022901105.html
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На военной базе Форт-Кавасос в Техасе опровергли сообщения о стрельбе

На военной базе Форт-Кавасос в Техасе опровергли сообщения о стрельбе и локдауне

© AP Photo / Christian ChavezНациональная гвардия армии Техаса
Национальная гвардия армии Техаса - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Christian Chavez
Национальная гвардия армии Техаса. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Представители военной базы Форт-Кавасос в Техасе опровергли появившиеся сообщения о том, что на базе произошла стрельба, из-за чего она была перекрыта, сообщает телеканал CBS.
Ранее телеканал со ссылкой на представителей базы сообщал, что она перекрыта после сообщений о неизвестном, ведущем стрельбу.
"Несмотря на первоначальные сообщения, должностные лица Форт-Кавасоса подтвердили, что в субботу на военной базе в центральном Техасе не было активной стрельбы и не был введен локдаун", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что некий инцидент произошел в соседней с военной базой популярной зоне отдыха. Правоохранители ведут его расследование.
Стрельба во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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