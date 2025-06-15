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В Техасе началась многотысячная акция протеста против политики Трампа - РИА Новости, 15.06.2025
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01:26 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/tehas-2022887399.html
В Техасе началась многотысячная акция протеста против политики Трампа
В Техасе началась многотысячная акция протеста против политики Трампа - РИА Новости, 15.06.2025
В Техасе началась многотысячная акция протеста против политики Трампа
Многотысячная акция протеста против политики президента США Дональда Трампа началась в Сан-Антонио, штат Техас, передает корреспондент РИА новости с места... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T01:26:00+03:00
2025-06-15T01:26:00+03:00
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САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 15 июн - РИА Новости. Многотысячная акция протеста против политики президента США Дональда Трампа началась в Сан-Антонио, штат Техас, передает корреспондент РИА новости с места событий. Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям"). Демонстранты осуждают миграционную политику администрации Трампа, многие принесли плакаты, осуждающие депортации, осуществляемые иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Протестующие также осуждают проходящий в день рождения президента военный парад в Вашингтоне. В Белом доме ранее заявили, что парад приурочен к дню рождения вооруженных сил США и случайно совпал по времени с днем рождением Трампа. Многие участники акции размахивают флагом США, встречаются также флаги Мексики. Полиция по состоянию на 16.30 по местному времени (0.30 мск) отсутствует. Акция протеста No Kings ("Нет королям") проходит в субботу по всей стране в день рождения президента США Дональда Трампа (ему исполняется 79). Организатором протеста выступило движение "50501" (50 протестов, 50 штатов, одно движение) совместно с левыми партиями. Движение действует с февраля этого года и направлено против политики администрации Трампа, а также, согласно сайту организации, "против влияния миллиардеров на правительство и за права и расширение возможностей трудящихся".
https://ria.ru/20250615/protesty-2022883090.html
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в мире, сша, сан-антонио, техас, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, США, Сан-Антонио, Техас, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
В Техасе началась многотысячная акция протеста против политики Трампа

В Сан-Антонио началась многотысячная акция протеста против политики Трампа

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротесты в США
Протесты в США - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 15 июн - РИА Новости. Многотысячная акция протеста против политики президента США Дональда Трампа началась в Сан-Антонио, штат Техас, передает корреспондент РИА новости с места событий.
Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям").
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Демонстранты осуждают миграционную политику администрации Трампа, многие принесли плакаты, осуждающие депортации, осуществляемые иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Протестующие также осуждают проходящий в день рождения президента военный парад в Вашингтоне. В Белом доме ранее заявили, что парад приурочен к дню рождения вооруженных сил США и случайно совпал по времени с днем рождением Трампа.
Многие участники акции размахивают флагом США, встречаются также флаги Мексики.
Полиция по состоянию на 16.30 по местному времени (0.30 мск) отсутствует.
Акция протеста No Kings ("Нет королям") проходит в субботу по всей стране в день рождения президента США Дональда Трампа (ему исполняется 79). Организатором протеста выступило движение "50501" (50 протестов, 50 штатов, одно движение) совместно с левыми партиями. Движение действует с февраля этого года и направлено против политики администрации Трампа, а также, согласно сайту организации, "против влияния миллиардеров на правительство и за права и расширение возможностей трудящихся".
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