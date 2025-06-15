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Израиль ударил по жилому району Тегерана, пишут СМИ

Израиль ударил по жилому району Тегерана, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025

Израиль ударил по жилому району Тегерана, пишут СМИ

ВВС Израиля нанесли удар по жилому району Нармак на северо-востоке Тегерана, утверждает агентство Tasnim в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T02:08:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по жилому району Нармак на северо-востоке Тегерана, утверждает агентство Tasnim в Telegram-канале."Израильский режим атаковал жилой район Нармак в Тегеране", - говорится в публикации агентства.Как отмечает Tasnim, удар по району пришелся поздно вечером в субботу, в результате атаки несколько человек погибли и получили ранения.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в центральной части Тегерана в третий раз за ночь слышны звуки сирены воздушной тревоги и работы ПВО.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране 2025-06-15T02:08 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тегеран (город), израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном