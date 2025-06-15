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В Тегеране вспыхнул пожар на одном их хранилищ нефтепродуктов - РИА Новости, 15.06.2025
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00:07 15.06.2025 (обновлено: 01:46 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/tegeran-2022881770.html
В Тегеране вспыхнул пожар на одном их хранилищ нефтепродуктов
В Тегеране вспыхнул пожар на одном их хранилищ нефтепродуктов - РИА Новости, 15.06.2025
В Тегеране вспыхнул пожар на одном их хранилищ нефтепродуктов
На одном из хранилищ нефтепродуктов на западе Тегерана произошел пожар, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T00:07:00+03:00
2025-06-15T01:46:00+03:00
в мире
тегеран (город)
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. На одном из хранилищ нефтепродуктов на западе Тегерана произошел пожар, передает агентство Tasnim.На одном из хранилищ нефтепродуктов на западе иранской столицы произошел пожар.Агентство Shana ранее передавало об атаке Израиля на нефтехранилище на севере Тегерана, а также на хранилище с топливом в южной части столицы.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
тегеран (город)
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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4.7
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60
353
60
Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране
Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране
2025-06-15T00:07
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PT0M21S
Кадры работы иранской ПВО в Тегеране
Иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО в Тегеране
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РИА Новости
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в мире, тегеран (город), израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, видео
В мире, Тегеран (город), Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Тегеране вспыхнул пожар на одном их хранилищ нефтепродуктов
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. На одном из хранилищ нефтепродуктов на западе Тегерана произошел пожар, передает агентство Tasnim.
2025-06-15T00:07
true
PT0M21S
В Тегеране вспыхнул пожар на одном их хранилищ нефтепродуктов

На западе Тегерана вспыхнул пожар на одном их хранилищ нефтепродуктов

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. На одном из хранилищ нефтепродуктов на западе Тегерана произошел пожар, передает агентство Tasnim.
На одном из хранилищ нефтепродуктов на западе иранской столицы произошел пожар.
Агентство Shana ранее передавало об атаке Израиля на нефтехранилище на севере Тегерана, а также на хранилище с топливом в южной части столицы.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
 
В миреТегеран (город)ИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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