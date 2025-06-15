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В Тегеране вспыхнул пожар на одном их хранилищ нефтепродуктов
В Тегеране вспыхнул пожар на одном их хранилищ нефтепродуктов - РИА Новости, 15.06.2025
В Тегеране вспыхнул пожар на одном их хранилищ нефтепродуктов
На одном из хранилищ нефтепродуктов на западе Тегерана произошел пожар, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T00:07:00+03:00
2025-06-15T00:07:00+03:00
2025-06-15T01:46:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. На одном из хранилищ нефтепродуктов на западе Тегерана произошел пожар, передает агентство Tasnim.На одном из хранилищ нефтепродуктов на западе иранской столицы произошел пожар.Агентство Shana ранее передавало об атаке Израиля на нефтехранилище на севере Тегерана, а также на хранилище с топливом в южной части столицы.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране
Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране
2025-06-15T00:07
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Кадры работы иранской ПВО в Тегеране
Иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО в Тегеране
2025-06-15T00:07
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РИА Новости
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в мире, тегеран (город), израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, видео
В мире, Тегеран (город), Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Тегеране вспыхнул пожар на одном их хранилищ нефтепродуктов
На западе Тегерана вспыхнул пожар на одном их хранилищ нефтепродуктов