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В Тегеране вновь прогремели взрывы

В Тегеране вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 15.06.2025

В Тегеране вновь прогремели взрывы

Взрывы снова слышны в западных и восточных районах Тегерана, передает агентство IRNA. РИА Новости, 15.06.2025

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Взрывы снова слышны в западных и восточных районах Тегерана, передает агентство IRNA.В свою очередь агентство Tasnim пишет, что на одном из хранилищ нефтепродуктов на западе иранской столицы произошел пожар.Агентство Shana ранее передавало об атаке Израиля на нефтехранилище на севере Тегерана, а также на хранилище с топливом в южной части столицы.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

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Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране 2025-06-15T00:04 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тегеран (город), израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном