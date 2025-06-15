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Иран подтвердил гибель главы разведки - РИА Новости, 15.06.2025
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22:42 15.06.2025 (обновлено: 22:59 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/tasnim-2023018321.html
Иран подтвердил гибель главы разведки
Иран подтвердил гибель главы разведки - РИА Новости, 15.06.2025
Иран подтвердил гибель главы разведки
Иран подтверждает гибель главы разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Мохаммадда Каземи и его... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T22:42:00+03:00
2025-06-15T22:59:00+03:00
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
али хаменеи
иран
израиль
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран подтверждает гибель главы разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Мохаммадда Каземи и его заместителя Хасана Мохакека при ударах Израиля, следует из заявления пресс-службы КСИР."Армия жестокого израильского режима продолжает свои атаки и злодеяния против Ирана. В очередной раз она раскрыла свою подлую и террористическую сущность … убив и сделав мучениками троих военных КСИР – главы разведывательной организации Мохаммада Каземи, а также Хасана Мохакека и Мохсена Багери", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы КСИР.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран
израиль
тегеран (город)
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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, иран, израиль, тегеран (город)
В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Али Хаменеи, Иран, Израиль, Тегеран (город)
Иран подтвердил гибель главы разведки

Иран подтвердил гибель главы разведки Каземи

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран подтверждает гибель главы разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Мохаммадда Каземи и его заместителя Хасана Мохакека при ударах Израиля, следует из заявления пресс-службы КСИР.
"Армия жестокого израильского режима продолжает свои атаки и злодеяния против Ирана. В очередной раз она раскрыла свою подлую и террористическую сущность … убив и сделав мучениками троих военных КСИР – главы разведывательной организации Мохаммада Каземи, а также Хасана Мохакека и Мохсена Багери", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы КСИР.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Иран заявил об ударах по центрам израильской разведки
Вчера, 22:47
 
В миреОбострение конфликта между Израилем и ИраномАли ХаменеиИранИзраильТегеран (город)
 
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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