https://ria.ru/20250615/tasnim-2023018321.html

Иран подтвердил гибель главы разведки

Иран подтвердил гибель главы разведки - РИА Новости, 15.06.2025

Иран подтвердил гибель главы разведки

Иран подтверждает гибель главы разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Мохаммадда Каземи и его... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T22:42:00+03:00

2025-06-15T22:42:00+03:00

2025-06-15T22:59:00+03:00

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

али хаменеи

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израиль

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран подтверждает гибель главы разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Мохаммадда Каземи и его заместителя Хасана Мохакека при ударах Израиля, следует из заявления пресс-службы КСИР."Армия жестокого израильского режима продолжает свои атаки и злодеяния против Ирана. В очередной раз она раскрыла свою подлую и террористическую сущность … убив и сделав мучениками троих военных КСИР – главы разведывательной организации Мохаммада Каземи, а также Хасана Мохакека и Мохсена Багери", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы КСИР.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/iran-2023018543.html

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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, иран, израиль, тегеран (город)