https://ria.ru/20250615/svr-2022982247.html

Нарышкин рассказал о спасении из словенской тюрьмы разведчиков Дульцевых

Нарышкин рассказал о спасении из словенской тюрьмы разведчиков Дульцевых - РИА Новости, 15.06.2025

Нарышкин рассказал о спасении из словенской тюрьмы разведчиков Дульцевых

Служба внешней разведки РФ немедленно установила контакт с разведчиками-нелегалами Анной и Артемом Дульцевыми, узнав об их аресте в Словении, и предприняла всё... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T17:20:00+03:00

2025-06-15T17:20:00+03:00

2025-06-15T17:20:00+03:00

россия

словения

аргентина

сергей нарышкин

владимир путин

владислав клюшин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нтв (телеканал)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ немедленно установила контакт с разведчиками-нелегалами Анной и Артемом Дульцевыми, узнав об их аресте в Словении, и предприняла всё необходимое для их освобождения, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. Как следует из ранее открыто обнародованной информации, сотрудники СВР Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Они были арестованы в декабре 2022 года в Словении. "Безусловно, мы волновались, переживали всё это долгое время - год и семь месяцев, пока мои коллеги, офицеры Дульцевы, находились в Словении, будучи арестованными", - сказал Нарышкин в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. По его словам, Центр немедленно установил контакт с Дульцевыми. "Контакт опосредованный с нашими коллегами мы поддерживали через официального представителя Службы внешней разведки России в Словении. Он, в свою очередь, установил контакты с местной спецслужбой, с представителями других ветвей власти… Через какое-то время мы подобрали надежных адвокатов, которые постоянно работали, которые постоянно виделись и с Анной, и с Артемом", - добавил Нарышкин. По словам Артема Дульцева, "нужно было только продержаться определенное время". "Конечно же, у нас была уверенность изначально, что Служба делает всё возможное для разрешения нашей ситуации. И эту уверенность помогал поддерживать представитель Службы, просто передавая информацию, заверяя личным отношением. Мы регулярно встречались, и наши встречи были таким особенным глотком свежего воздуха", - сказал он. "Это очень важный момент, когда ты понимаешь, что Служба стоит за тобой, ты не один. Мы всегда это чувствовали, что мы не одни, мы всегда знали, что нас берегут… что мы - коллектив Службы, что мы всегда вместе", - подчеркнула Анна Дульцева. Как рассказал Нарышкин, Дульцевы, еще будучи в заключении в Словении, указом президента России Владимира Путина были награждены орденами Мужества. В ФСБ РФ 1 августа 2024 года сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, и о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент России Владимир Путин. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва". Управление "С" (нелегальная разведка) СВР всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки.

https://ria.ru/20250501/istorik-2014530946.html

https://ria.ru/20250615/ssha-2022949538.html

https://ria.ru/20250615/razvedchitsa-2022953696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, словения, аргентина, сергей нарышкин, владимир путин, владислав клюшин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нтв (телеканал), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)