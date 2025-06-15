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В Ярославле открыли памятник погибшим участникам СВО - РИА Новости, 15.06.2025
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16:50 15.06.2025 (обновлено: 17:01 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/svo-2022976420.html
В Ярославле открыли памятник погибшим участникам СВО
В Ярославле открыли памятник погибшим участникам СВО - РИА Новости, 15.06.2025
В Ярославле открыли памятник погибшим участникам СВО
Памятник погибшим участникам специальной военной операции "Во имя жизни" открыли в воскресенье в Ярославле, сообщает правительство Ярославской области. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:50:00+03:00
2025-06-15T17:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Памятник погибшим участникам специальной военной операции "Во имя жизни" открыли в воскресенье в Ярославле, сообщает правительство Ярославской области. Как собощает правительство, церемония открытия памятника состоялась в воскресенье на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле. Участие в церемонии приняли представители фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", органов власти области и города, руководители правоохранительных органов, командование и военнослужащие Ярославского гарнизона. Представители Ярославской епархии освятили монумент. "Памятник создан в честь бойцов региона, участников СВО, которые отдали свои жизни, защищая Родину на передовой. Поддержка военнослужащих и забота об их семьях – наши приоритетные задачи. Наряду с государственными видами помощи действует комплекс региональных", - цитирует губернатора региона Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. По данным областного правительства, памятник "Во имя жизни" открыт на средства фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", который устанавливает военные мемориалы в разных регионах РФ для сохранения памяти о героях и участниках специальной военной операции, погибших при выполнении боевых задач. Памятник в Ярославле представляет собой скульптурную композицию в виде солдата, держащего за руку маленькую девочку, на гранитном постаменте. "Мемориал символизирует стойкость и самопожертвование, проявленные в ходе СВО российскими солдатами, подвиг военнослужащих, которые сражались за свободу и независимость Донбасса. Он также отражает надежду на мирное будущее и напоминание о том, как важно беречь мир и не допускать новых войн", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250505/memorial-2015158860.html
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общество, ярославль, ярославская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ярославль, Ярославская область, Россия
В Ярославле открыли памятник погибшим участникам СВО

В Ярославле открыли памятник "Во имя жизни" погибшим участникам СВО

© Фото : правительство Ярославской областиВ Ярославле на Воинском мемориальном кладбище открыли памятник "Во имя жизни"
В Ярославле на Воинском мемориальном кладбище открыли памятник Во имя жизни - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : правительство Ярославской области
В Ярославле на Воинском мемориальном кладбище открыли памятник "Во имя жизни"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Памятник погибшим участникам специальной военной операции "Во имя жизни" открыли в воскресенье в Ярославле, сообщает правительство Ярославской области.
Как собощает правительство, церемония открытия памятника состоялась в воскресенье на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле. Участие в церемонии приняли представители фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", органов власти области и города, руководители правоохранительных органов, командование и военнослужащие Ярославского гарнизона. Представители Ярославской епархии освятили монумент.
"Памятник создан в честь бойцов региона, участников СВО, которые отдали свои жизни, защищая Родину на передовой. Поддержка военнослужащих и забота об их семьях – наши приоритетные задачи. Наряду с государственными видами помощи действует комплекс региональных", - цитирует губернатора региона Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
По данным областного правительства, памятник "Во имя жизни" открыт на средства фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", который устанавливает военные мемориалы в разных регионах РФ для сохранения памяти о героях и участниках специальной военной операции, погибших при выполнении боевых задач.
Памятник в Ярославле представляет собой скульптурную композицию в виде солдата, держащего за руку маленькую девочку, на гранитном постаменте.
"Мемориал символизирует стойкость и самопожертвование, проявленные в ходе СВО российскими солдатами, подвиг военнослужащих, которые сражались за свободу и независимость Донбасса. Он также отражает надежду на мирное будущее и напоминание о том, как важно беречь мир и не допускать новых войн", - говорится в сообщении.
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