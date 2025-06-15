В Ярославле открыли памятник погибшим участникам СВО
В Ярославле открыли памятник "Во имя жизни" погибшим участникам СВО
© Фото : правительство Ярославской областиВ Ярославле на Воинском мемориальном кладбище открыли памятник "Во имя жизни"
В Ярославле на Воинском мемориальном кладбище открыли памятник "Во имя жизни"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Памятник погибшим участникам специальной военной операции "Во имя жизни" открыли в воскресенье в Ярославле, сообщает правительство Ярославской области.
Как собощает правительство, церемония открытия памятника состоялась в воскресенье на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле. Участие в церемонии приняли представители фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", органов власти области и города, руководители правоохранительных органов, командование и военнослужащие Ярославского гарнизона. Представители Ярославской епархии освятили монумент.
"Памятник создан в честь бойцов региона, участников СВО, которые отдали свои жизни, защищая Родину на передовой. Поддержка военнослужащих и забота об их семьях – наши приоритетные задачи. Наряду с государственными видами помощи действует комплекс региональных", - цитирует губернатора региона Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
По данным областного правительства, памятник "Во имя жизни" открыт на средства фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", который устанавливает военные мемориалы в разных регионах РФ для сохранения памяти о героях и участниках специальной военной операции, погибших при выполнении боевых задач.
Памятник в Ярославле представляет собой скульптурную композицию в виде солдата, держащего за руку маленькую девочку, на гранитном постаменте.
"Мемориал символизирует стойкость и самопожертвование, проявленные в ходе СВО российскими солдатами, подвиг военнослужащих, которые сражались за свободу и независимость Донбасса. Он также отражает надежду на мирное будущее и напоминание о том, как важно беречь мир и не допускать новых войн", - говорится в сообщении.