https://ria.ru/20250615/strelba-2022901105.html
Во время демонстрации в Солт-Лейк-Сити произошла стрельба
Во время демонстрации в Солт-Лейк-Сити произошла стрельба - РИА Новости, 15.06.2025
Во время демонстрации в Солт-Лейк-Сити произошла стрельба
Стрельба произошла во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити штата Юта, один человек находится в критическом состоянии, сообщает полиция города РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T05:54:00+03:00
2025-06-15T05:54:00+03:00
2025-06-15T09:50:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Стрельба произошла во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити штата Юта, один человек находится в критическом состоянии, сообщает полиция города в соцсети X."Мы расследуем стрельбу, предположительную связанную с демонстрацией рядом со Стейт Стрит... Мы можем подтвердить, что стрельба привела к тому, что один человек находится в критическом состоянии", - говорится в публикации полиции.В заявлении также указывается, что полиция задержала одного человека после происшествия. Местная телевизионная станция и дочерняя компания телеканала CBS KUTV уточняет, что инцидент произошел во время общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям") против политики президента США Дональда Трампа, проходившей в Солт-Лейк-Сити."По меньшей мере один человек получил тяжелые ранения в результате стрельбы во время акции протеста No Kings в центре Солт-Лейк-Сити", - указывает KUTV.Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера: военный парад в американской столице совпадает с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванными рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению незаконных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
https://ria.ru/20250614/strelba-2022871001.html
https://ria.ru/20250611/avstriya-2022177421.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Стрельба во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити
Стрельба произошла во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити штата Юта, один человек находится в критическом состоянии, сообщает полиция города. Местная телевизионная станция и дочерняя компания телеканала CBS KUTV уточняет, что инцидент произошел во время общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям") против политики Трампа. В соцсетях тем временем публикуют кадры, как указано, с места ЧП.
2025-06-15T05:54
true
PT0M50S
РИА Новости
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в мире, солт-лейк-сити, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии, юта
В мире, Солт-Лейк-Сити, США, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии, Юта
Во время демонстрации в Солт-Лейк-Сити произошла стрельба
Во время демонстрации в Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек ранен