Во время демонстрации в Солт-Лейк-Сити произошла стрельба

Во время демонстрации в Солт-Лейк-Сити произошла стрельба - РИА Новости, 15.06.2025

Во время демонстрации в Солт-Лейк-Сити произошла стрельба

Стрельба произошла во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити штата Юта, один человек находится в критическом состоянии, сообщает полиция города РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T05:54:00+03:00

2025-06-15T05:54:00+03:00

2025-06-15T09:50:00+03:00

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Стрельба произошла во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити штата Юта, один человек находится в критическом состоянии, сообщает полиция города в соцсети X."Мы расследуем стрельбу, предположительную связанную с демонстрацией рядом со Стейт Стрит... Мы можем подтвердить, что стрельба привела к тому, что один человек находится в критическом состоянии", - говорится в публикации полиции.В заявлении также указывается, что полиция задержала одного человека после происшествия. Местная телевизионная станция и дочерняя компания телеканала CBS KUTV уточняет, что инцидент произошел во время общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям") против политики президента США Дональда Трампа, проходившей в Солт-Лейк-Сити."По меньшей мере один человек получил тяжелые ранения в результате стрельбы во время акции протеста No Kings в центре Солт-Лейк-Сити", - указывает KUTV.Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера: военный парад в американской столице совпадает с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванными рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению незаконных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

солт-лейк-сити

сша

юта

Дарья Буймова

Дарья Буймова

