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В Солт-Лейк-Сити подтвердили смерть участника протеста против Трампа

В Солт-Лейк-Сити подтвердили смерть участника протеста против Трампа - РИА Новости, 16.06.2025

В Солт-Лейк-Сити подтвердили смерть участника протеста против Трампа

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити подтвердила смерть участника протеста против политики президента США Дональда Трампа в результате стрельбы на... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-15T23:44:00+03:00

2025-06-15T23:44:00+03:00

2025-06-16T08:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Полиция американского города Солт-Лейк-Сити подтвердила смерть участника протеста против политики президента США Дональда Трампа в результате стрельбы на демонстрации.Ранее полиция города в штате Юта сообщила о том, что в субботу в результате стрельбы на митинге один человек был ранен и находился в критическом состоянии."Мы предоставляем новые подробности о стрельбе 14 июня во время демонстрации "Нет королям" в центре Солт-Лейк-Сити. Артур Фоласа А Лу, 39 лет, был застрелен во время посещения согласованного мероприятия. Наши детективы полагают, что он был невиновным прохожим. Артуро Гамбоа, 24 года, был арестован и заключен в тюрьму по обвинению в убийстве", - говорится в заявлении местной полиции.Демонстрация была частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходила по всем США в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпавший с 79-м днем рождения Трампа. Сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

https://ria.ru/20250615/los-andzheles-2022915768.html

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Стрельба во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити Стрельба произошла во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити штата Юта, один человек находится в критическом состоянии, сообщает полиция города. Местная телевизионная станция и дочерняя компания телеканала CBS KUTV уточняет, что инцидент произошел во время общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям") против политики Трампа. В соцсетях тем временем публикуют кадры, как указано, с места ЧП. 2025-06-15T23:44 true PT0M50S

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в мире, солт-лейк-сити, юта, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии, антиправительственные протесты в сша