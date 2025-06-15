Рейтинг@Mail.ru
В Солт-Лейк-Сити подтвердили смерть участника протеста против Трампа - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 15.06.2025 (обновлено: 08:33 16.06.2025)
https://ria.ru/20250615/ssha-2023023093.html
В Солт-Лейк-Сити подтвердили смерть участника протеста против Трампа
В Солт-Лейк-Сити подтвердили смерть участника протеста против Трампа - РИА Новости, 16.06.2025
В Солт-Лейк-Сити подтвердили смерть участника протеста против Трампа
Полиция американского города Солт-Лейк-Сити подтвердила смерть участника протеста против политики президента США Дональда Трампа в результате стрельбы на... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-15T23:44:00+03:00
2025-06-16T08:33:00+03:00
в мире
солт-лейк-сити
юта
сша
дональд трамп
протесты в калифорнии
антиправительственные протесты в сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022928329_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c4d74ec2d6e26f46be0278b48e593f0.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Полиция американского города Солт-Лейк-Сити подтвердила смерть участника протеста против политики президента США Дональда Трампа в результате стрельбы на демонстрации.Ранее полиция города в штате Юта сообщила о том, что в субботу в результате стрельбы на митинге один человек был ранен и находился в критическом состоянии."Мы предоставляем новые подробности о стрельбе 14 июня во время демонстрации "Нет королям" в центре Солт-Лейк-Сити. Артур Фоласа А Лу, 39 лет, был застрелен во время посещения согласованного мероприятия. Наши детективы полагают, что он был невиновным прохожим. Артуро Гамбоа, 24 года, был арестован и заключен в тюрьму по обвинению в убийстве", - говорится в заявлении местной полиции.Демонстрация была частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходила по всем США в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпавший с 79-м днем рождения Трампа. Сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
https://ria.ru/20250615/los-andzheles-2022915768.html
солт-лейк-сити
юта
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стрельба во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити
Стрельба произошла во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити штата Юта, один человек находится в критическом состоянии, сообщает полиция города. Местная телевизионная станция и дочерняя компания телеканала CBS KUTV уточняет, что инцидент произошел во время общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям") против политики Трампа. В соцсетях тем временем публикуют кадры, как указано, с места ЧП.
2025-06-15T23:44
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022928329_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cf26d2335b13921be278eacfae095298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, солт-лейк-сити, юта, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии, антиправительственные протесты в сша
В мире, Солт-Лейк-Сити, Юта, США, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии, Антиправительственные протесты в США
В Солт-Лейк-Сити подтвердили смерть участника протеста против Трампа

Полиция Солт-Лейк-Сити подтвердила смерть участника протеста против Трампа

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Полиция американского города Солт-Лейк-Сити подтвердила смерть участника протеста против политики президента США Дональда Трампа в результате стрельбы на демонстрации.
Ранее полиция города в штате Юта сообщила о том, что в субботу в результате стрельбы на митинге один человек был ранен и находился в критическом состоянии.
"Мы предоставляем новые подробности о стрельбе 14 июня во время демонстрации "Нет королям" в центре Солт-Лейк-Сити. Артур Фоласа А Лу, 39 лет, был застрелен во время посещения согласованного мероприятия. Наши детективы полагают, что он был невиновным прохожим. Артуро Гамбоа, 24 года, был арестован и заключен в тюрьму по обвинению в убийстве", - говорится в заявлении местной полиции.
Демонстрация была частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходила по всем США в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпавший с 79-м днем рождения Трампа. Сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.
Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Полиция в Лос-Анджелесе применяет резиновые пули против протестующих - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе рассказали об ощущениях от резиновых пуль
Вчера, 08:53
 
В миреСолт-Лейк-СитиЮтаСШАДональд ТрампПротесты в КалифорнииАнтиправительственные протесты в США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала