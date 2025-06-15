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Американцы почти в равной мере не доверяют обеим партиям, показал опрос
Американцы почти в равной мере не доверяют обеим партиям, показал опрос - РИА Новости, 15.06.2025
Американцы почти в равной мере не доверяют обеим партиям, показал опрос
Американцы почти равноценно не доверяют двум основным политическим партиям в США - Республиканской и Демократической - что говорит в целом о снижающейся степени РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T21:37:00+03:00
2025-06-15T21:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американцы почти равноценно не доверяют двум основным политическим партиям в США - Республиканской и Демократической - что говорит в целом о снижающейся степени доверия к институтам власти в США и общественному недовольству политиками, следует из нового опроса телеканала NBC News, проведенного совместно с компанией SurveyMonkey. "Наибольшая доля говорит, что политики обеих партий иногда или всегда нечестны. Среди взрослых 48% говорят, что это описывает политиков из Республиканской партии, и немного меньше - 44% - говорят, что это описывает политиков Демократической партии", - говорится в опросе. В то же время 35% опрошенных считают, что политики из Демократической партии "равноценно честны и нечестны", а в случае республиканцев такого мнения придерживаются 32%. Только 20% считают, что правящая Республиканская партия "иногда или всегда честна", в случае оппозиционных демократов об этом заявил 21% опрошенных. Восприятие обеих партий преимущественно негативное, выявил опрос. "Среди взрослых 57% относятся к Демократической партии неблагосклонно, в то время как 43% относятся к ней благосклонно. И 56% относятся к Республиканской партии неблагосклонно, в то время как 44% относятся к ней благосклонно", - передает NBC. Опрос был проведен с 30 мая по 10 июня среди более 19 тысяч совершеннолетних жителей США, погрешность составляет 2 процентных пункта.
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в мире, сша, nbc, республиканская партия сша, демократическая партия сша
В мире, США, NBC, Республиканская партия США, Демократическая партия США
Американцы почти в равной мере не доверяют обеим партиям, показал опрос
NBC News: американцы почти одинаково не доверяют республиканцам и демократам