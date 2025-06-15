В США сделали жесткое заявление из-за конфликта Израиля и Ирана
Дэвис призвал вывести американские войска с Ближнего Востока
© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США следует вывести из Сирии и Ирака свои войска, поскольку Иран может представлять для них угрозу, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
Эксперт отметил, что американские войска в Сирии и Ираке не обеспечивают национальную безопасность США, а лишь сами находятся в уязвимом положении.
В воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчизаявил об имеющихся у Тегерана данных, что США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль в атаке на Иран.
Ранее издание National Interest сообщило, что США вывели средства ПВО с Украины на Ближний Восток из-за дислокации своих вооруженных сил в этом регионе.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
- Израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- По утверждениям ЦАХАЛ и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.
- Как сообщили иранские СМИ, при атаках погибли некоторые высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.
- Ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
- Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3".
- Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших.
- Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана.
- Тегеран предупредил США, Францию и Британию, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
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