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В США сделали жесткое заявление из-за конфликта Израиля и Ирана

В США сделали жесткое заявление из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 15.06.2025

В США сделали жесткое заявление из-за конфликта Израиля и Ирана

США следует вывести из Сирии и Ирака свои войска, поскольку Иран может представлять для них угрозу, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T21:01:00+03:00

2025-06-15T21:01:00+03:00

2025-06-15T21:01:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

израиль

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США следует вывести из Сирии и Ирака свои войска, поскольку Иран может представлять для них угрозу, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Пришло время вывести все американские войска из Сирии и Ирака. Они станут легкой добычей, если Иран решит их атаковать. Нужны доказательства? Посмотрите, как иранские ракеты без помех проникают сквозь израильский "Железный купол", — написал он.Эксперт отметил, что американские войска в Сирии и Ираке не обеспечивают национальную безопасность США, а лишь сами находятся в уязвимом положении.В воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчизаявил об имеющихся у Тегерана данных, что США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль в атаке на Иран.Ранее издание National Interest сообщило, что США вывели средства ПВО с Украины на Ближний Восток из-за дислокации своих вооруженных сил в этом регионе.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, сша, сирия, али хаменеи, дэниел дэвис, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, ирак