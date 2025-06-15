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В США сделали жесткое заявление из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
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21:01 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/ssha-2023010220.html
В США сделали жесткое заявление из-за конфликта Израиля и Ирана
В США сделали жесткое заявление из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
В США сделали жесткое заявление из-за конфликта Израиля и Ирана
США следует вывести из Сирии и Ирака свои войска, поскольку Иран может представлять для них угрозу, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T21:01:00+03:00
2025-06-15T21:01:00+03:00
в мире
иран
сша
сирия
али хаменеи
дэниел дэвис
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США следует вывести из Сирии и Ирака свои войска, поскольку Иран может представлять для них угрозу, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Пришло время вывести все американские войска из Сирии и Ирака. Они станут легкой добычей, если Иран решит их атаковать. Нужны доказательства? Посмотрите, как иранские ракеты без помех проникают сквозь израильский "Железный купол", — написал он.Эксперт отметил, что американские войска в Сирии и Ираке не обеспечивают национальную безопасность США, а лишь сами находятся в уязвимом положении.В воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчизаявил об имеющихся у Тегерана данных, что США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль в атаке на Иран.Ранее издание National Interest сообщило, что США вывели средства ПВО с Украины на Ближний Восток из-за дислокации своих вооруженных сил в этом регионе.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, сша, сирия, али хаменеи, дэниел дэвис, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, ирак
В мире, Иран, США, Сирия, Али Хаменеи, Дэниел Дэвис, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Ирак
В США сделали жесткое заявление из-за конфликта Израиля и Ирана

Дэвис призвал вывести американские войска с Ближнего Востока

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США следует вывести из Сирии и Ирака свои войска, поскольку Иран может представлять для них угрозу, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Пришло время вывести все американские войска из Сирии и Ирака. Они станут легкой добычей, если Иран решит их атаковать. Нужны доказательства? Посмотрите, как иранские ракеты без помех проникают сквозь израильский "Железный купол", — написал он.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Нетаньяху заявил о решимости устранить двойную угрозу Ирана
Вчера, 20:10
Эксперт отметил, что американские войска в Сирии и Ираке не обеспечивают национальную безопасность США, а лишь сами находятся в уязвимом положении.
В воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчизаявил об имеющихся у Тегерана данных, что США и их базы на Ближнем Востоке поддерживали Израиль в атаке на Иран.
Ранее издание National Interest сообщило, что США вывели средства ПВО с Украины на Ближний Восток из-за дислокации своих вооруженных сил в этом регионе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Трамп наложил вето на израильский план убийства Хаменеи, сообщили СМИ
Вчера, 19:34

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
  • Израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • По утверждениям ЦАХАЛ и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.
  • Как сообщили иранские СМИ, при атаках погибли некоторые высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.
  • Ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
  • Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3".
  • Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших.
  • Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана.
  • Тегеран предупредил США, Францию и Британию, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Последствия попадания по водопроводу на севере Тегерана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Израиль попал по водопроводу на севере Тегерана
Вчера, 19:07
 
В миреИранСШАСирияАли ХаменеиДэниел ДэвисОбострение конфликта между Израилем и ИраномИзраильИрак
 
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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