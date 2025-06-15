Рейтинг@Mail.ru
На Западе обратились к Трампу с внезапным призывом из-за России - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/ssha-2022976781.html
На Западе обратились к Трампу с внезапным призывом из-за России
На Западе обратились к Трампу с внезапным призывом из-за России - РИА Новости, 15.06.2025
На Западе обратились к Трампу с внезапным призывом из-за России
Соединенным Штатам нужно покинуть G7, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X в ответ на публикацию издания Politico о намерениях стран "Большой... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:56:00+03:00
2025-06-15T16:56:00+03:00
россия
цены на нефть
сша
владимир путин
дональд трамп
g7
politico
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:1949:1096_1920x0_80_0_0_e644b83c607712410676a1f4d612c048.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Соединенным Штатам нужно покинуть G7, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X в ответ на публикацию издания Politico о намерениях стран "Большой семерки" оказать давление на президента США Дональда Трампа, чтобы тот присоединился к новым антироссийским мерам."США должны дать им то, что они хотят, и покинуть G7", — написал он.Ранее сообщалось о том, что большинство стран "Большой семерки" намерены снизить предельные цены на российскую нефть независимо от решения США.Соединенные Штаты выступили против идеи членов G7 снизить предельную стоимость нефти из России, сообщило Bloomberg.По данным агентства, итоговое решение остается за главой Белого дома Дональдом Трампом. Этот вопрос можно было бы рассмотреть без участия или согласия США, но тогда эффективность меры снизилась бы из-за отсутствия контроля со стороны Вашингтона, отметило Bloomberg.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.В ответ президент Владимир Путин запретил поставки этой продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.
https://ria.ru/20250615/ssha-2022969827.html
https://ria.ru/20250612/pushkov-2022500031.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9240783a39abee00bbb82664f8ea1c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, цены на нефть, сша, владимир путин, дональд трамп, g7, politico, евросоюз, в мире
Россия, Цены на нефть, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, G7, Politico, Евросоюз, В мире
На Западе обратились к Трампу с внезапным призывом из-за России

Христофору: США нужно покинуть G7

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Соединенным Штатам нужно покинуть G7, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X в ответ на публикацию издания Politico о намерениях стран "Большой семерки" оказать давление на президента США Дональда Трампа, чтобы тот присоединился к новым антироссийским мерам.
"США должны дать им то, что они хотят, и покинуть G7", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
"Никому не нужен". В США сделали неожиданное заявление о Трампе
15:54
Ранее сообщалось о том, что большинство стран "Большой семерки" намерены снизить предельные цены на российскую нефть независимо от решения США.
Соединенные Штаты выступили против идеи членов G7 снизить предельную стоимость нефти из России, сообщило Bloomberg.
По данным агентства, итоговое решение остается за главой Белого дома Дональдом Трампом. Этот вопрос можно было бы рассмотреть без участия или согласия США, но тогда эффективность меры снизилась бы из-за отсутствия контроля со стороны Вашингтона, отметило Bloomberg.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.
В ответ президент Владимир Путин запретил поставки этой продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Страны G7 все чаще демонстрируют отсутствие единства, заявил Пушков
12 июня, 15:15
 
РоссияЦены на нефтьСШАВладимир ПутинДональд ТрампG7PoliticoЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала