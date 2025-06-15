https://ria.ru/20250615/ssha-2022976781.html

На Западе обратились к Трампу с внезапным призывом из-за России

На Западе обратились к Трампу с внезапным призывом из-за России - РИА Новости, 15.06.2025

На Западе обратились к Трампу с внезапным призывом из-за России

Соединенным Штатам нужно покинуть G7, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X в ответ на публикацию издания Politico о намерениях стран "Большой... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:56:00+03:00

2025-06-15T16:56:00+03:00

2025-06-15T16:56:00+03:00

россия

цены на нефть

сша

владимир путин

дональд трамп

g7

politico

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:1949:1096_1920x0_80_0_0_e644b83c607712410676a1f4d612c048.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Соединенным Штатам нужно покинуть G7, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X в ответ на публикацию издания Politico о намерениях стран "Большой семерки" оказать давление на президента США Дональда Трампа, чтобы тот присоединился к новым антироссийским мерам."США должны дать им то, что они хотят, и покинуть G7", — написал он.Ранее сообщалось о том, что большинство стран "Большой семерки" намерены снизить предельные цены на российскую нефть независимо от решения США.Соединенные Штаты выступили против идеи членов G7 снизить предельную стоимость нефти из России, сообщило Bloomberg.По данным агентства, итоговое решение остается за главой Белого дома Дональдом Трампом. Этот вопрос можно было бы рассмотреть без участия или согласия США, но тогда эффективность меры снизилась бы из-за отсутствия контроля со стороны Вашингтона, отметило Bloomberg.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.В ответ президент Владимир Путин запретил поставки этой продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.

https://ria.ru/20250615/ssha-2022969827.html

https://ria.ru/20250612/pushkov-2022500031.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, цены на нефть, сша, владимир путин, дональд трамп, g7, politico, евросоюз, в мире