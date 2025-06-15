https://ria.ru/20250615/ssha-2022969827.html

"Никому не нужен". В США сделали неожиданное заявление о Трампе

"Никому не нужен". В США сделали неожиданное заявление о Трампе - РИА Новости, 15.06.2025

"Никому не нужен". В США сделали неожиданное заявление о Трампе

Американское издание Washington Post в своей статье поставило под сомнение целесообразность прошедшего на этой неделе парада вооруженных сил США. РИА Новости, 15.06.2025

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американское издание Washington Post в своей статье поставило под сомнение целесообразность прошедшего на этой неделе парада вооруженных сил США."Никому не нужен был военный парад президента Дональда Трампа, который как раз совпал с его днем ​​рождения, чтобы понять, что грозные вооруженные силы Соединенных Штатов заслуживают уважения", — говорится в материале.Автор статьи назвал прошедший парад показной игрой мускулами, заявив, что это не придает США уверенности.Парад, который прошел в субботу вечером в Вашингтоне, стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем были задействованы танки, артиллерия и военные самолеты разных эпох, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Стоимость парада, по оценками армии, составила от 25 до 45 миллионов долларов.Пришедшие на парад люди жаловались, что организаторы оказались не готовы к большому количеству посетителей, что привело к огромным очередям, в которых то и дело происходили стычки.Несмотря на значительный ажиотаж вокруг парада, само мероприятие не выделялось яркими моментами. Многие из зрителей, собравшихся на парад, устремились к выходу еще во время прохода военной техники, образовав давку.

https://ria.ru/20250615/ukraina-2022956681.html

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Жители Вашингтона в ожидании военного парада в честь 250-летия американской армии Люди на Национальной аллее в Вашингтоне в ожидании военного парада в честь 250-летия американской армии. Ожидается, что в составе парада по дорогам американской столицы пройдут десятки единиц военной техники и тысячи военнослужащих. Перед центральной трибуной, где ждут и Трампа, установлены 2 танка Abrams. 2025-06-15T15:54 true PT0M21S

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дональд трамп, сша, вашингтон (штат), в мире