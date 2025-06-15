США шантажировали российских разведчиков Дульцевых, рассказал Нарышкин
Нарышкин: ЦРУ шантажировало российских разведчиков Дульцевых их детьми
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США шантажировало арестованных в Словении российских разведчиков-нелегалов Анну и Артема Дульцевых их детьми, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Родителям сильно досталось, ведь в первый месяц представитель местной власти, словенской власти, я предполагаю, даже могу сказать, что по заданию Центрального разведывательного управления, в буквальном смысле шантажировал детьми и Анну, и Артема. Я могу представить, какие там были переживания для родителей, но они при этом держались твердо, выдержали", - сказал Нарышкин в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.
Как рассказали сами разведчики, после их ареста в Словении детей поместили в местный детский приемник-распределитель, а спустя три месяца отправили в специнтернат для трудных подростков, затем детям снились кошмары из-за пережитого. Ранее Анна Дульцева рассказывала, как им с супругом посла ареста угрожали, что их дети могут быть отданы в другую семью.
В ФСБ РФ 1 августа 2024 года сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, и о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва". Управление "С" (нелегальная разведка) СВР всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки.