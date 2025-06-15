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"Многие города". СМИ рассказали о грядущей катастрофе в США
"Многие города". СМИ рассказали о грядущей катастрофе в США - РИА Новости, 15.06.2025
"Многие города". СМИ рассказали о грядущей катастрофе в США
Многие прибрежные территории в США будут затоплены к 2050 году, пишет Daily Mail со ссылкой на ресурс некоммерческой организации Climate Central. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T10:20:00+03:00
2025-06-15T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Многие прибрежные территории в США будут затоплены к 2050 году, пишет Daily Mail со ссылкой на ресурс некоммерческой организации Climate Central."Их новая интерактивная карта показывает мрачный сценарий для американских городов у берегов, многие из которых, как ожидается, к 2050 году окажутся под водой", — говорится в публикации.В материале указано, что затопление грозит агломерациям в штатах Луизиана, Джорджия, Флорида и Нью-Йорк.Кроме того, катастрофа также коснется достопримечательностей, таких как болото Эверглейдс во Флориде или остров Либерти в Нью-Йорке, на котором расположена статуя Свободы.
https://ria.ru/20250608/okeanolog-2021585730.html
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в мире, флорида, нью-йорк (город), сша, нью-йорк, джорджия, луизиана
В мире, Флорида, Нью-Йорк (город), США, Нью-Йорк, Джорджия, Луизиана
"Многие города". СМИ рассказали о грядущей катастрофе в США
DM: многие прибрежные города в США окажутся затопленными