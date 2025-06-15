https://ria.ru/20250615/ssha-2022931987.html

"Многие города". СМИ рассказали о грядущей катастрофе в США

"Многие города". СМИ рассказали о грядущей катастрофе в США - РИА Новости, 15.06.2025

"Многие города". СМИ рассказали о грядущей катастрофе в США

Многие прибрежные территории в США будут затоплены к 2050 году, пишет Daily Mail со ссылкой на ресурс некоммерческой организации Climate Central. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T10:20:00+03:00

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в мире

флорида

нью-йорк (город)

сша

нью-йорк

джорджия

луизиана

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Многие прибрежные территории в США будут затоплены к 2050 году, пишет Daily Mail со ссылкой на ресурс некоммерческой организации Climate Central."Их новая интерактивная карта показывает мрачный сценарий для американских городов у берегов, многие из которых, как ожидается, к 2050 году окажутся под водой", — говорится в публикации.В материале указано, что затопление грозит агломерациям в штатах Луизиана, Джорджия, Флорида и Нью-Йорк.Кроме того, катастрофа также коснется достопримечательностей, таких как болото Эверглейдс во Флориде или остров Либерти в Нью-Йорке, на котором расположена статуя Свободы.

https://ria.ru/20250608/okeanolog-2021585730.html

флорида

нью-йорк (город)

сша

нью-йорк

джорджия

луизиана

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в мире, флорида, нью-йорк (город), сша, нью-йорк, джорджия, луизиана