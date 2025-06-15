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"Многие города". СМИ рассказали о грядущей катастрофе в США - РИА Новости, 15.06.2025
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10:20 15.06.2025 (обновлено: 14:51 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/ssha-2022931987.html
"Многие города". СМИ рассказали о грядущей катастрофе в США
"Многие города". СМИ рассказали о грядущей катастрофе в США - РИА Новости, 15.06.2025
"Многие города". СМИ рассказали о грядущей катастрофе в США
Многие прибрежные территории в США будут затоплены к 2050 году, пишет Daily Mail со ссылкой на ресурс некоммерческой организации Climate Central. РИА Новости, 15.06.2025
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в мире
флорида
нью-йорк (город)
сша
нью-йорк
джорджия
луизиана
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Многие прибрежные территории в США будут затоплены к 2050 году, пишет Daily Mail со ссылкой на ресурс некоммерческой организации Climate Central."Их новая интерактивная карта показывает мрачный сценарий для американских городов у берегов, многие из которых, как ожидается, к 2050 году окажутся под водой", — говорится в публикации.В материале указано, что затопление грозит агломерациям в штатах Луизиана, Джорджия, Флорида и Нью-Йорк.Кроме того, катастрофа также коснется достопримечательностей, таких как болото Эверглейдс во Флориде или остров Либерти в Нью-Йорке, на котором расположена статуя Свободы.
https://ria.ru/20250608/okeanolog-2021585730.html
флорида
нью-йорк (город)
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нью-йорк
джорджия
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в мире, флорида, нью-йорк (город), сша, нью-йорк, джорджия, луизиана
В мире, Флорида, Нью-Йорк (город), США, Нью-Йорк, Джорджия, Луизиана
"Многие города". СМИ рассказали о грядущей катастрофе в США

DM: многие прибрежные города в США окажутся затопленными

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Многие прибрежные территории в США будут затоплены к 2050 году, пишет Daily Mail со ссылкой на ресурс некоммерческой организации Climate Central.
«
"Их новая интерактивная карта показывает мрачный сценарий для американских городов у берегов, многие из которых, как ожидается, к 2050 году окажутся под водой", — говорится в публикации.
В материале указано, что затопление грозит агломерациям в штатах Луизиана, Джорджия, Флорида и Нью-Йорк.
Кроме того, катастрофа также коснется достопримечательностей, таких как болото Эверглейдс во Флориде или остров Либерти в Нью-Йорке, на котором расположена статуя Свободы.
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В миреФлоридаНью-Йорк (город)СШАНью-ЙоркДжорджияЛуизиана
 
 
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