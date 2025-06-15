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В США задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих
В США задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих - РИА Новости, 15.06.2025
В США задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих
Полиция штата Вирджиния задержала мужчину, намеренно въехавшего в расходившуюся толпу демонстрантов против политики президента США Дональда Трампа, отмечается,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T06:35:00+03:00
2025-06-15T06:35:00+03:00
2025-06-15T06:35:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полиция штата Вирджиния задержала мужчину, намеренно въехавшего в расходившуюся толпу демонстрантов против политики президента США Дональда Трампа, отмечается, что он сбил по меньшей мере одного человека, однако нет информации о том, что прохожий получил травмы, следует из заявления полиции. "На основании предварительного расследования было установлено, что (задержанный - ред.) Чеклик-младший намеренно въехал на своей машине в расходящуюся толпу, сбив по крайней мере одного человека. На данный момент в правоохранительные органы не поступало сообщений о пострадавших, и лицо, которого сбил Чеклик-младший, правоохранительными органами не установлено", - говорится в заявлении полицейского управления города Калпер.
https://ria.ru/20250615/protest-2022903537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих
Полиция Вирджинии задержала мужчину, пытавшегося въехать в толпу демонстрантов
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полиция штата Вирджиния задержала мужчину, намеренно въехавшего в расходившуюся толпу демонстрантов против политики президента США Дональда Трампа, отмечается, что он сбил по меньшей мере одного человека, однако нет информации о том, что прохожий получил травмы, следует из заявления полиции.
"На основании предварительного расследования было установлено, что (задержанный - ред.) Чеклик-младший намеренно въехал на своей машине в расходящуюся толпу, сбив по крайней мере одного человека. На данный момент в правоохранительные органы не поступало сообщений о пострадавших, и лицо, которого сбил Чеклик-младший, правоохранительными органами не установлено", - говорится в заявлении полицейского управления города Калпер.