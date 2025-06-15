Рейтинг@Mail.ru
В США задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/ssha-2022903633.html
В США задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих
В США задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих - РИА Новости, 15.06.2025
В США задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих
Полиция штата Вирджиния задержала мужчину, намеренно въехавшего в расходившуюся толпу демонстрантов против политики президента США Дональда Трампа, отмечается,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T06:35:00+03:00
2025-06-15T06:35:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022644205_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_ff9d2df73fb7453b3fd3fed2662075aa.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полиция штата Вирджиния задержала мужчину, намеренно въехавшего в расходившуюся толпу демонстрантов против политики президента США Дональда Трампа, отмечается, что он сбил по меньшей мере одного человека, однако нет информации о том, что прохожий получил травмы, следует из заявления полиции. "На основании предварительного расследования было установлено, что (задержанный - ред.) Чеклик-младший намеренно въехал на своей машине в расходящуюся толпу, сбив по крайней мере одного человека. На данный момент в правоохранительные органы не поступало сообщений о пострадавших, и лицо, которого сбил Чеклик-младший, правоохранительными органами не установлено", - говорится в заявлении полицейского управления города Калпер.
https://ria.ru/20250615/protest-2022903537.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022644205_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_554e0c71c4ca16b13f69eb145e1a18f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих

Полиция Вирджинии задержала мужчину, пытавшегося въехать в толпу демонстрантов

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПолицейские в США
Полицейские в США - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Полицейские в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полиция штата Вирджиния задержала мужчину, намеренно въехавшего в расходившуюся толпу демонстрантов против политики президента США Дональда Трампа, отмечается, что он сбил по меньшей мере одного человека, однако нет информации о том, что прохожий получил травмы, следует из заявления полиции.
"На основании предварительного расследования было установлено, что (задержанный - ред.) Чеклик-младший намеренно въехал на своей машине в расходящуюся толпу, сбив по крайней мере одного человека. На данный момент в правоохранительные органы не поступало сообщений о пострадавших, и лицо, которого сбил Чеклик-младший, правоохранительными органами не установлено", - говорится в заявлении полицейского управления города Калпер.
Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса
06:32
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала