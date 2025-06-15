https://ria.ru/20250615/ssha-2022903633.html

В США задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих

В США задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих - РИА Новости, 15.06.2025

В США задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих

Полиция штата Вирджиния задержала мужчину, намеренно въехавшего в расходившуюся толпу демонстрантов против политики президента США Дональда Трампа, отмечается,... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T06:35:00+03:00

2025-06-15T06:35:00+03:00

2025-06-15T06:35:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полиция штата Вирджиния задержала мужчину, намеренно въехавшего в расходившуюся толпу демонстрантов против политики президента США Дональда Трампа, отмечается, что он сбил по меньшей мере одного человека, однако нет информации о том, что прохожий получил травмы, следует из заявления полиции. "На основании предварительного расследования было установлено, что (задержанный - ред.) Чеклик-младший намеренно въехал на своей машине в расходящуюся толпу, сбив по крайней мере одного человека. На данный момент в правоохранительные органы не поступало сообщений о пострадавших, и лицо, которого сбил Чеклик-младший, правоохранительными органами не установлено", - говорится в заявлении полицейского управления города Калпер.

https://ria.ru/20250615/protest-2022903537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп