Опрос показал отношение американцев к тратам на военный парад
NBC: почти две трети американцев против использования бюджета на военный парад
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Почти две трети американцев выступают против использования государственных средств на проведение военного парада в Вашингтоне по случаю 250-летия американской армии, следует из опроса телеканала NBC и компании Survey Monkey.
Согласно опросу, 64% респондентов высказались против использования государственных средств на парад. В частности, такого мнения придерживаются 88% сторонников демократов, а 56% республиканцев, наоборот, поддерживают финансирование парада.
Опрос проводился с 30 мая по 10 июня, в нем приняли участие 19 410 взрослых по всей стране, погрешность составила плюс-минус 2,1 процентных пункта.
Военный парад, приуроченный к 250-летию основания армии США, прошел в Вашингтоне с участием около 6600 военнослужащих, 150 единиц техники и 50 воздушных судов. Программа также включала музыкальные выступления, демонстрации военных навыков, соревнования по физической подготовке и грандиозный салют на Национальной аллее.