https://ria.ru/20250615/ssha-2022894586.html

Опрос показал отношение американцев к тратам на военный парад

Опрос показал отношение американцев к тратам на военный парад - РИА Новости, 15.06.2025

Опрос показал отношение американцев к тратам на военный парад

Почти две трети американцев выступают против использования государственных средств на проведение военного парада в Вашингтоне по случаю 250-летия американской... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T03:35:00+03:00

2025-06-15T03:35:00+03:00

2025-06-15T04:54:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Почти две трети американцев выступают против использования государственных средств на проведение военного парада в Вашингтоне по случаю 250-летия американской армии, следует из опроса телеканала NBC и компании Survey Monkey. Согласно опросу, 64% респондентов высказались против использования государственных средств на парад. В частности, такого мнения придерживаются 88% сторонников демократов, а 56% республиканцев, наоборот, поддерживают финансирование парада. Опрос проводился с 30 мая по 10 июня, в нем приняли участие 19 410 взрослых по всей стране, погрешность составила плюс-минус 2,1 процентных пункта. Военный парад, приуроченный к 250-летию основания армии США, прошел в Вашингтоне с участием около 6600 военнослужащих, 150 единиц техники и 50 воздушных судов. Программа также включала музыкальные выступления, демонстрации военных навыков, соревнования по физической подготовке и грандиозный салют на Национальной аллее.

https://ria.ru/20250615/parad-2022897817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша, nbc, протесты в калифорнии