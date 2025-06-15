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Опрос показал отношение американцев к тратам на военный парад - РИА Новости, 15.06.2025
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03:35 15.06.2025 (обновлено: 04:54 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/ssha-2022894586.html
Опрос показал отношение американцев к тратам на военный парад
Опрос показал отношение американцев к тратам на военный парад - РИА Новости, 15.06.2025
Опрос показал отношение американцев к тратам на военный парад
Почти две трети американцев выступают против использования государственных средств на проведение военного парада в Вашингтоне по случаю 250-летия американской... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:35:00+03:00
2025-06-15T04:54:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Почти две трети американцев выступают против использования государственных средств на проведение военного парада в Вашингтоне по случаю 250-летия американской армии, следует из опроса телеканала NBC и компании Survey Monkey. Согласно опросу, 64% респондентов высказались против использования государственных средств на парад. В частности, такого мнения придерживаются 88% сторонников демократов, а 56% республиканцев, наоборот, поддерживают финансирование парада. Опрос проводился с 30 мая по 10 июня, в нем приняли участие 19 410 взрослых по всей стране, погрешность составила плюс-минус 2,1 процентных пункта. Военный парад, приуроченный к 250-летию основания армии США, прошел в Вашингтоне с участием около 6600 военнослужащих, 150 единиц техники и 50 воздушных судов. Программа также включала музыкальные выступления, демонстрации военных навыков, соревнования по физической подготовке и грандиозный салют на Национальной аллее.
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в мире, вашингтон (штат), сша, nbc, протесты в калифорнии
В мире, Вашингтон (штат), США, NBC, Протесты в Калифорнии
Опрос показал отношение американцев к тратам на военный парад

NBC: почти две трети американцев против использования бюджета на военный парад

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Почти две трети американцев выступают против использования государственных средств на проведение военного парада в Вашингтоне по случаю 250-летия американской армии, следует из опроса телеканала NBC и компании Survey Monkey.
Согласно опросу, 64% респондентов высказались против использования государственных средств на парад. В частности, такого мнения придерживаются 88% сторонников демократов, а 56% республиканцев, наоборот, поддерживают финансирование парада.
Опрос проводился с 30 мая по 10 июня, в нем приняли участие 19 410 взрослых по всей стране, погрешность составила плюс-минус 2,1 процентных пункта.
Военный парад, приуроченный к 250-летию основания армии США, прошел в Вашингтоне с участием около 6600 военнослужащих, 150 единиц техники и 50 воздушных судов. Программа также включала музыкальные выступления, демонстрации военных навыков, соревнования по физической подготовке и грандиозный салют на Национальной аллее.
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В миреВашингтон (штат)СШАNBCПротесты в Калифорнии
 
 
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