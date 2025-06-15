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Полиция Лос-Анджелеса использует против протестующих светошумовые гранаты
Полиция Лос-Анджелеса использует против протестующих светошумовые гранаты - РИА Новости, 15.06.2025
Полиция Лос-Анджелеса использует против протестующих светошумовые гранаты
Полиция Лос-Анджелеса начала использовать светошумовые гранаты для разгона протестующих против политики президента США Дональда Трампа, продолжается... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:17:00+03:00
2025-06-15T03:17:00+03:00
2025-06-15T03:17:00+03:00
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протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 15 июн - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса начала использовать светошумовые гранаты для разгона протестующих против политики президента США Дональда Трампа, продолжается использование слезоточивого газа, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Согласно подсчетам корреспондента РИА Новости, на митинг ранее вышли несколько тысяч человек. В разгоне протестующих участвует и конная полиция. Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера: военный парад в американской столице совпадает с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванными рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
https://ria.ru/20250615/protest-2022893247.html
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Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона.
2025-06-15T03:17
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PT0M18S
РИА Новости
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в мире, лос-анджелес, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Полиция Лос-Анджелеса использует против протестующих светошумовые гранаты
Полиция Лос-Анджелеса применила светошумовые гранаты для разгона протестующих