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Полиция Лос-Анджелеса использует против протестующих светошумовые гранаты

Полиция Лос-Анджелеса использует против протестующих светошумовые гранаты - РИА Новости, 15.06.2025

Полиция Лос-Анджелеса использует против протестующих светошумовые гранаты

Полиция Лос-Анджелеса начала использовать светошумовые гранаты для разгона протестующих против политики президента США Дональда Трампа, продолжается... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T03:17:00+03:00

2025-06-15T03:17:00+03:00

2025-06-15T03:17:00+03:00

в мире

лос-анджелес

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 15 июн - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса начала использовать светошумовые гранаты для разгона протестующих против политики президента США Дональда Трампа, продолжается использование слезоточивого газа, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Согласно подсчетам корреспондента РИА Новости, на митинг ранее вышли несколько тысяч человек. В разгоне протестующих участвует и конная полиция. Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера: военный парад в американской столице совпадает с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванными рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

https://ria.ru/20250615/protest-2022893247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона. 2025-06-15T03:17 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, протесты в калифорнии