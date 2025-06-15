https://ria.ru/20250615/ssha-2022889171.html
Протестующих в Сан-Антонио сопровождает полицейский вертолет
Протестующих в Сан-Антонио сопровождает полицейский вертолет - РИА Новости, 15.06.2025
Протестующих в Сан-Антонио сопровождает полицейский вертолет
Масштабную акцию протеста против политики президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, сопровождает полицейский вертолет, передает корреспондент... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T02:04:00+03:00
2025-06-15T02:04:00+03:00
2025-06-15T08:32:00+03:00
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САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 15 июн - РИА Новости. Масштабную акцию протеста против политики президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, сопровождает полицейский вертолет, передает корреспондент РИА новости с места событий. Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям"). На акции уже присутствует несколько тысяч человек, демонстранты продолжают прибывать. Участники осуждают миграционную политику администрации Трампа, многие принесли плакаты, осуждающие депортации, осуществляемые иммиграционной и таможенной полицией США (ICE). Некоторые выражают недовольство проходящим в Вашингтоне военном параде в честь дня рождения вооруженных сил, подчеркивая его дороговизну и совпадение с днем рождения американского президента Дональда Трампа (14 июня ему исполняется 79 лет). Проезжающие мимо машины сигналят в поддержку демонстрантов, наземное присутствия полиции не наблюдается.
https://ria.ru/20250615/protesty-2022883090.html
https://ria.ru/20250614/ssha-2022872076.html
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Полицейский вертолет следит за протестующими в Сан-Антонио
Сан-Антонио, штат Техас, тоже протестует против политики Трампа, передает корреспондент РИА Новости. Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям"). За протестующими следит полицейский вертолет, но в толпе правоохранителей не видно.
2025-06-15T02:04
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РИА Новости
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в мире, сан-антонио, дональд трамп, сша, техас
В мире, Сан-Антонио, Дональд Трамп, США, Техас
Протестующих в Сан-Антонио сопровождает полицейский вертолет
Акцию протеста против Трампа в Сан-Антонио сопровождает полицейский вертолет