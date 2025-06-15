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Российские дроноводы уничтожили украинский склад мин в Запорожской области - РИА Новости, 15.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:51 15.06.2025 (обновлено: 05:07 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022895446.html
Российские дроноводы уничтожили украинский склад мин в Запорожской области
Российские дроноводы уничтожили украинский склад мин в Запорожской области - РИА Новости, 15.06.2025
Российские дроноводы уничтожили украинский склад мин в Запорожской области
Операторы дрона "КВН" из Центра специального назначения "Барс-Сармат" уничтожили склад мин в Запорожской области, обнаружив его по замеченным из-под моста... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:51:00+03:00
2025-06-15T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (река)
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июня — РИА Новости. Операторы дрона "КВН" из Центра специального назначения "Барс-Сармат" уничтожили склад мин в Запорожской области, обнаружив его по замеченным из-под моста фрагментам боекомплекта, рассказал РИА Новости оператор боевого расчета центра с позывным Волчонок. Оператор отметил, что склад был найден по наводке аэроразведки 70-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской армии. "Место это было уже присмотрено несколько дней назад. При очередной, более детальной разведке местности был обнаружен краешек этого самого склада. Произошел боевой вылет и, соответственно, уничтожение склада", — сказал агентству Волчонок.На видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, видно, что наряду с местом хранения боекомплекта был уничтожен и железнодорожный мост на оккупированной ВСУ части Запорожской области. "Волчонок" уточнил, что при нанесении удара под мостом не было замечено бойцов ВСУ, которые охраняли бы важный объект. &quot;Личного состава охраны там обнаружено не было, или, как это часто бывает, &quot;КВН&quot; довольно-таки шумная птичка, и некоторые охранники, услышав ее, бросаются и убегают. Возможно, было так&quot;, — предположил боец.Расчет ударного дрона центра "Барс-Сармат" не только ювелирно уничтожил склад боеприпасов ВСУ, но и мост, по которому противник планировал перебросить свои резервы, заключил оператор. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Она стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html
https://ria.ru/20250615/dubinskiy-2022885998.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, россия, днепр (река), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские дроноводы уничтожили украинский склад мин в Запорожской области

Российские дроноводы уничтожили склад мин под мостом в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июня — РИА Новости. Операторы дрона "КВН" из Центра специального назначения "Барс-Сармат" уничтожили склад мин в Запорожской области, обнаружив его по замеченным из-под моста фрагментам боекомплекта, рассказал РИА Новости оператор боевого расчета центра с позывным Волчонок.
Оператор отметил, что склад был найден по наводке аэроразведки 70-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской армии.
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"Место это было уже присмотрено несколько дней назад. При очередной, более детальной разведке местности был обнаружен краешек этого самого склада. Произошел боевой вылет и, соответственно, уничтожение склада", — сказал агентству Волчонок.
На видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, видно, что наряду с местом хранения боекомплекта был уничтожен и железнодорожный мост на оккупированной ВСУ части Запорожской области. "Волчонок" уточнил, что при нанесении удара под мостом не было замечено бойцов ВСУ, которые охраняли бы важный объект.
«

"Личного состава охраны там обнаружено не было, или, как это часто бывает, "КВН" довольно-таки шумная птичка, и некоторые охранники, услышав ее, бросаются и убегают. Возможно, было так", — предположил боец.

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Расчет ударного дрона центра "Барс-Сармат" не только ювелирно уничтожил склад боеприпасов ВСУ, но и мост, по которому противник планировал перебросить свои резервы, заключил оператор.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Она стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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