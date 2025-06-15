https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022895446.html

Российские дроноводы уничтожили украинский склад мин в Запорожской области

Российские дроноводы уничтожили украинский склад мин в Запорожской области - РИА Новости, 15.06.2025

Российские дроноводы уничтожили украинский склад мин в Запорожской области

Операторы дрона "КВН" из Центра специального назначения "Барс-Сармат" уничтожили склад мин в Запорожской области, обнаружив его по замеченным из-под моста... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T03:51:00+03:00

2025-06-15T03:51:00+03:00

2025-06-15T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июня — РИА Новости. Операторы дрона "КВН" из Центра специального назначения "Барс-Сармат" уничтожили склад мин в Запорожской области, обнаружив его по замеченным из-под моста фрагментам боекомплекта, рассказал РИА Новости оператор боевого расчета центра с позывным Волчонок. Оператор отметил, что склад был найден по наводке аэроразведки 70-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской армии. "Место это было уже присмотрено несколько дней назад. При очередной, более детальной разведке местности был обнаружен краешек этого самого склада. Произошел боевой вылет и, соответственно, уничтожение склада", — сказал агентству Волчонок.На видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, видно, что наряду с местом хранения боекомплекта был уничтожен и железнодорожный мост на оккупированной ВСУ части Запорожской области. "Волчонок" уточнил, что при нанесении удара под мостом не было замечено бойцов ВСУ, которые охраняли бы важный объект. "Личного состава охраны там обнаружено не было, или, как это часто бывает, "КВН" довольно-таки шумная птичка, и некоторые охранники, услышав ее, бросаются и убегают. Возможно, было так", — предположил боец.Расчет ударного дрона центра "Барс-Сармат" не только ювелирно уничтожил склад боеприпасов ВСУ, но и мост, по которому противник планировал перебросить свои резервы, заключил оператор. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Она стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.

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https://ria.ru/20250615/dubinskiy-2022885998.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, днепр (река), вооруженные силы украины, безопасность