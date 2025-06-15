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"Прекратим поддержку". Украину планирует бросить важный союзник
"Прекратим поддержку". Украину планирует бросить важный союзник - РИА Новости, 15.06.2025
"Прекратим поддержку". Украину планирует бросить важный союзник
Италия прекратит поставлять Украине военную помощь после начала прекращения огня, заявил глава Минобороны страны Гуидо Крозетто, чьи слова приводит газета... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T15:52:00+03:00
2025-06-15T15:52:00+03:00
2025-06-15T15:52:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Италия прекратит поставлять Украине военную помощь после начала прекращения огня, заявил глава Минобороны страны Гуидо Крозетто, чьи слова приводит газета Corriere della Sera."Когда наступит настоящее перемирие и начнется реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку", — предупредил он.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет.Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
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в мире, украина, россия, италия, гуидо крозетто, владимир мединский, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Италия, Гуидо Крозетто, Владимир Мединский, Владимир Зеленский
"Прекратим поддержку". Украину планирует бросить важный союзник
Министр обороны Италии Крозетто: Рим прекратит помощь Украине при перемирии