https://ria.ru/20250615/sobaki-2022894950.html

Кинолог рассказал, как подготовить собаку к посещению дог-френдли мест

Кинолог рассказал, как подготовить собаку к посещению дог-френдли мест - РИА Новости, 15.06.2025

Кинолог рассказал, как подготовить собаку к посещению дог-френдли мест

Количество "дог-френдли" мест растет, среди них появляются доступные для владельцев собак выставки, кафе, рестораны, музеи и гостиницы, а нередко хозяину... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T03:43:00+03:00

2025-06-15T03:43:00+03:00

2025-06-15T03:43:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769487168_63:271:1857:1280_1920x0_80_0_0_037003beba3e9f5cdd31c96d1bbe870c.jpg

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Количество "дог-френдли" мест растет, среди них появляются доступные для владельцев собак выставки, кафе, рестораны, музеи и гостиницы, а нередко хозяину разрешают прийти с питомцем на работу, но животное к такому надо готовить, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. В третью неделю июня традиционно проходит международная акция "Возьми питомца на работу". В ней участвуют и россияне. "Конечно, для многих хозяев их собаки - это не просто домашние животные, а члены семьи и верные друзья, поэтому им хочется проводить как можно больше времени вместе. К счастью, "дог-френдли" культура стремительно развивается: для людей с питомцами доступно все больше новых мест. Некоторые работодатели разрешают брать с собой собак в офис, и это отличная возможность не расставаться с любимцем. В целом, у кинологов к этому возражений нет. Однако стоит подготовить питомца: социализировать, проверить здоровье, убедиться, что у коллег нет аллергии на животных", - сказал агентству Голубев. Кинолог подчеркнул, что социализацией собаки важно заниматься с раннего возраста. Это даст гарантию того, что питомец будет адекватно воспринимать окружающий мир, не будет пугаться каждого шума, будет открыт к контактам с новыми людьми и животными. Собираясь в офис вместе с собакой, нужно быть уверенным, что ей будет комфортно находиться в новом месте среди незнакомых людей. Кроме того, вне зависимости от породы и размера питомец должен быть воспитан, понимать определенные команды и слушать хозяина, отметил он. Перед поездкой на работу с собакой Голубев посоветовал убедиться, что она обучена базовым навыкам: как минимум, откликается на свою кличку, умеет ходить на поводке, подходить и останавливаться по команде, знает запрещающие команды. Не лишним будет и проверить здоровье питомца. Для этого стоит пройти профилактический осмотр у ветеринарного врача, проверить актуальность всех прививок и обработок. Президент Российской кинологической федерации также обратил внимание, что больному животному вряд ли понравится проводить дни в многолюдном офисе. Кроме того, собака не должна представлять угрозы для окружающих, напомнил кинолог. "Находясь на работе, контролируйте питомца, не позволяйте собаке мешать рабочему процессу: не отпускайте ее бесконтрольно бегать по офису, приставать к коллегам. Приготовьте для питомца удобное место для отдыха рядом с вами, а во время перерыва выходите на небольшие прогулки, чтобы собака могла размяться и справить нужду", - посоветовал президент РКФ. Голубев добавил, что также важны безопасность и удобство самой собаки. Коллегам лучше заранее рассказать о характере и степени общительности питомца, его отношению к незнакомцам. Также стоит предупредить их об установленных правилах, например, о запрете давать человеческую еду или кормить лакомствами с руки. Застенчивых псов, которые предпочитают лишь общество своего хозяина, лучше оградить от любых контактов, заключил кинолог.​

https://ria.ru/20250119/sobaki-1994423825.html

https://ria.ru/20240825/kinolog-1968305373.html

https://ria.ru/20250608/kinolog-2021583130.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)