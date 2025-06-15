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Кинолог рассказал, как подготовить собаку к посещению дог-френдли мест - РИА Новости, 15.06.2025
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03:43 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/sobaki-2022894950.html
Кинолог рассказал, как подготовить собаку к посещению дог-френдли мест
Кинолог рассказал, как подготовить собаку к посещению дог-френдли мест - РИА Новости, 15.06.2025
Кинолог рассказал, как подготовить собаку к посещению дог-френдли мест
Количество "дог-френдли" мест растет, среди них появляются доступные для владельцев собак выставки, кафе, рестораны, музеи и гостиницы, а нередко хозяину... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:43:00+03:00
2025-06-15T03:43:00+03:00
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Количество "дог-френдли" мест растет, среди них появляются доступные для владельцев собак выставки, кафе, рестораны, музеи и гостиницы, а нередко хозяину разрешают прийти с питомцем на работу, но животное к такому надо готовить, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. В третью неделю июня традиционно проходит международная акция "Возьми питомца на работу". В ней участвуют и россияне. "Конечно, для многих хозяев их собаки - это не просто домашние животные, а члены семьи и верные друзья, поэтому им хочется проводить как можно больше времени вместе. К счастью, "дог-френдли" культура стремительно развивается: для людей с питомцами доступно все больше новых мест. Некоторые работодатели разрешают брать с собой собак в офис, и это отличная возможность не расставаться с любимцем. В целом, у кинологов к этому возражений нет. Однако стоит подготовить питомца: социализировать, проверить здоровье, убедиться, что у коллег нет аллергии на животных", - сказал агентству Голубев. Кинолог подчеркнул, что социализацией собаки важно заниматься с раннего возраста. Это даст гарантию того, что питомец будет адекватно воспринимать окружающий мир, не будет пугаться каждого шума, будет открыт к контактам с новыми людьми и животными. Собираясь в офис вместе с собакой, нужно быть уверенным, что ей будет комфортно находиться в новом месте среди незнакомых людей. Кроме того, вне зависимости от породы и размера питомец должен быть воспитан, понимать определенные команды и слушать хозяина, отметил он. Перед поездкой на работу с собакой Голубев посоветовал убедиться, что она обучена базовым навыкам: как минимум, откликается на свою кличку, умеет ходить на поводке, подходить и останавливаться по команде, знает запрещающие команды. Не лишним будет и проверить здоровье питомца. Для этого стоит пройти профилактический осмотр у ветеринарного врача, проверить актуальность всех прививок и обработок. Президент Российской кинологической федерации также обратил внимание, что больному животному вряд ли понравится проводить дни в многолюдном офисе. Кроме того, собака не должна представлять угрозы для окружающих, напомнил кинолог. "Находясь на работе, контролируйте питомца, не позволяйте собаке мешать рабочему процессу: не отпускайте ее бесконтрольно бегать по офису, приставать к коллегам. Приготовьте для питомца удобное место для отдыха рядом с вами, а во время перерыва выходите на небольшие прогулки, чтобы собака могла размяться и справить нужду", - посоветовал президент РКФ. Голубев добавил, что также важны безопасность и удобство самой собаки. Коллегам лучше заранее рассказать о характере и степени общительности питомца, его отношению к незнакомцам. Также стоит предупредить их об установленных правилах, например, о запрете давать человеческую еду или кормить лакомствами с руки. Застенчивых псов, которые предпочитают лишь общество своего хозяина, лучше оградить от любых контактов, заключил кинолог.​
https://ria.ru/20250119/sobaki-1994423825.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, как подготовить собаку к посещению дог-френдли мест

Кинолог Голубев: на работу можно приводить только социализированную собаку

© Pixabay / ZigmarsBerzinsДевушка с собакой
Девушка с собакой - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Pixabay / ZigmarsBerzins
Девушка с собакой. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Количество "дог-френдли" мест растет, среди них появляются доступные для владельцев собак выставки, кафе, рестораны, музеи и гостиницы, а нередко хозяину разрешают прийти с питомцем на работу, но животное к такому надо готовить, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
В третью неделю июня традиционно проходит международная акция "Возьми питомца на работу". В ней участвуют и россияне.
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"Конечно, для многих хозяев их собаки - это не просто домашние животные, а члены семьи и верные друзья, поэтому им хочется проводить как можно больше времени вместе. К счастью, "дог-френдли" культура стремительно развивается: для людей с питомцами доступно все больше новых мест. Некоторые работодатели разрешают брать с собой собак в офис, и это отличная возможность не расставаться с любимцем. В целом, у кинологов к этому возражений нет. Однако стоит подготовить питомца: социализировать, проверить здоровье, убедиться, что у коллег нет аллергии на животных", - сказал агентству Голубев.
Кинолог подчеркнул, что социализацией собаки важно заниматься с раннего возраста. Это даст гарантию того, что питомец будет адекватно воспринимать окружающий мир, не будет пугаться каждого шума, будет открыт к контактам с новыми людьми и животными. Собираясь в офис вместе с собакой, нужно быть уверенным, что ей будет комфортно находиться в новом месте среди незнакомых людей. Кроме того, вне зависимости от породы и размера питомец должен быть воспитан, понимать определенные команды и слушать хозяина, отметил он.
Перед поездкой на работу с собакой Голубев посоветовал убедиться, что она обучена базовым навыкам: как минимум, откликается на свою кличку, умеет ходить на поводке, подходить и останавливаться по команде, знает запрещающие команды. Не лишним будет и проверить здоровье питомца. Для этого стоит пройти профилактический осмотр у ветеринарного врача, проверить актуальность всех прививок и обработок.
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Президент Российской кинологической федерации также обратил внимание, что больному животному вряд ли понравится проводить дни в многолюдном офисе. Кроме того, собака не должна представлять угрозы для окружающих, напомнил кинолог.
"Находясь на работе, контролируйте питомца, не позволяйте собаке мешать рабочему процессу: не отпускайте ее бесконтрольно бегать по офису, приставать к коллегам. Приготовьте для питомца удобное место для отдыха рядом с вами, а во время перерыва выходите на небольшие прогулки, чтобы собака могла размяться и справить нужду", - посоветовал президент РКФ.
Голубев добавил, что также важны безопасность и удобство самой собаки. Коллегам лучше заранее рассказать о характере и степени общительности питомца, его отношению к незнакомцам. Также стоит предупредить их об установленных правилах, например, о запрете давать человеческую еду или кормить лакомствами с руки. Застенчивых псов, которые предпочитают лишь общество своего хозяина, лучше оградить от любых контактов, заключил кинолог.​
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