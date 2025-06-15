США помогут Тайваню в разработке новой системы командования
США помогут Тайваню в разработке новой системы командования и управления
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ПЕКИН, 15 июн - РИА Новости. Новая система командования и управления Тайваня будет основана на защищенной цифровой системе Link-22 производства США, пишет газета Taipei Times со ссылкой на источники.
"США согласились помочь Тайваню в разработке новой системы командования и управления", - приводит издание слова тайваньского "высокопоставленного чиновника", который пожелал сохранить анонимность.
Источники издания сообщили, что новая система будет основана на Link-22 американского производства, что позволит обеспечить "превосходные" возможности связи, устойчивость к помехам и достаточную совместимость "для достижения общей оперативной картины с силами НАТО".
Газета сообщает, что тайваньское министерство обороны должно предложить специальный бюджет для замены нынешней развернутой системы командования и управления острова. Бюджет, как сообщили источники издания, будет представлен законодательному органу острова в августе.
Как отмечает издание, использующаяся на Тайване система командования и управления Xunan "является производной от Link-16 компании Lockheed Martin".
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" соблюдают в том числе и США, которые не признают независимость Тайваня, хотя и поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай осудил визит Пелоси и расценил этот шаг как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.