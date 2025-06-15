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СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА в Татарстане - РИА Новости, 15.06.2025
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16:47 15.06.2025 (обновлено: 17:10 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/sk-2022975744.html
СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА в Татарстане
СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА в Татарстане - РИА Новости, 15.06.2025
СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА в Татарстане
Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на Елабужский район Татарстана, в результате которой погиб один человек, еще 13 пострадали, сообщили РИА Новости в СК РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:47:00+03:00
2025-06-15T17:10:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
россия
елабужский район
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на Елабужский район Татарстана, в результате которой погиб один человек, еще 13 пострадали, сообщили РИА Новости в СК России.Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. Он отмечал, что при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий. По словам Минниханова, всего пострадали 13 человек, один в тяжелом состоянии."По данному факту следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Также в СК РФ добавили, что в рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, тип беспилотного летательного аппарата и размер причинённого ущерба."Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - отметили в ведомстве.
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россия
елабужский район
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, россия, елабужский район, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Россия, Елабужский район, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА в Татарстане

СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Елабужский район в Татарстане

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на Елабужский район Татарстана, в результате которой погиб один человек, еще 13 пострадали, сообщили РИА Новости в СК России.
Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. Он отмечал, что при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий. По словам Минниханова, всего пострадали 13 человек, один в тяжелом состоянии.
"По данному факту следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Также в СК РФ добавили, что в рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, тип беспилотного летательного аппарата и размер причинённого ущерба.
"Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - отметили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЕлабужский районРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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