https://ria.ru/20250615/shtraf-2022889794.html

Автоэксперт раскрыл, каким штрафом хотят удивить водителей

Автоэксперт раскрыл, каким штрафом хотят удивить водителей - РИА Новости, 15.06.2025

Автоэксперт раскрыл, каким штрафом хотят удивить водителей

Обсуждающийся сейчас штраф за шум от транспортных средств может заставить водителей привести машину в порядок, но остается вопрос, как определять параметры шума РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T02:17:00+03:00

2025-06-15T02:17:00+03:00

2025-06-15T02:17:00+03:00

общество

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егор васильев

госдума рф

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Обсуждающийся сейчас штраф за шум от транспортных средств может заставить водителей привести машину в порядок, но остается вопрос, как определять параметры шума и что считать таковым, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Он напомнил, что законопроект, предполагающий увеличить штраф за шум от автомобилей с нынешних 500 рублей как минимум в 10 раз готовится к рассмотрению в Госдуме во втором чтении."На практике нормы не применялись, потому что, как и в случае с тонировкой, для оценки уровня шума необходимо специальное и сертифицированное оборудование", - объясняет Васильев.Чтобы закон заработал, понадобится законодательно определить понятие шума и его параметры на региональном уровне, а для того, чтобы выписывать штрафы водителям, необходимы поправки к федеральному КоАП. И, конечно, важны принципы работы шумоизмерительного оборудования и его надежность, заключил он.

https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022179648.html

https://realty.ria.ru/20250610/zabory-2021847152.html

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общество, авто, егор васильев, госдума рф