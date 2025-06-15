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Автоэксперт раскрыл, каким штрафом хотят удивить водителей
Автоэксперт раскрыл, каким штрафом хотят удивить водителей - РИА Новости, 15.06.2025
Автоэксперт раскрыл, каким штрафом хотят удивить водителей
Обсуждающийся сейчас штраф за шум от транспортных средств может заставить водителей привести машину в порядок, но остается вопрос, как определять параметры шума РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T02:17:00+03:00
2025-06-15T02:17:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Обсуждающийся сейчас штраф за шум от транспортных средств может заставить водителей привести машину в порядок, но остается вопрос, как определять параметры шума и что считать таковым, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Он напомнил, что законопроект, предполагающий увеличить штраф за шум от автомобилей с нынешних 500 рублей как минимум в 10 раз готовится к рассмотрению в Госдуме во втором чтении."На практике нормы не применялись, потому что, как и в случае с тонировкой, для оценки уровня шума необходимо специальное и сертифицированное оборудование", - объясняет Васильев.Чтобы закон заработал, понадобится законодательно определить понятие шума и его параметры на региональном уровне, а для того, чтобы выписывать штрафы водителям, необходимы поправки к федеральному КоАП. И, конечно, важны принципы работы шумоизмерительного оборудования и его надежность, заключил он.
https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022179648.html
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общество, авто, егор васильев, госдума рф
Общество, Авто, Егор Васильев, Госдума РФ
Автоэксперт раскрыл, каким штрафом хотят удивить водителей
Егор Васильев: водителей будут штрафовать за шум от транспортных средств