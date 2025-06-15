https://ria.ru/20250615/sever-2022942832.html

Подразделения "Севера" продвинулись в глубину обороны противника

Подразделения "Севера" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 15.06.2025

Подразделения "Севера" продвинулись в глубину обороны противника

ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Андреевка, Писаревка, Кондратовка, Рыжевка, Варачино, Садки, Хотень и Яблоновка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уды, Волчанск и Ивашки Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад материально-технических средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20250615/ukraina-2022906335.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины