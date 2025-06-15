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Подразделения "Севера" продвинулись в глубину обороны противника
Подразделения "Севера" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 15.06.2025
Подразделения "Севера" продвинулись в глубину обороны противника
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:12:00+03:00
2025-06-15T12:12:00+03:00
2025-06-15T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Андреевка, Писаревка, Кондратовка, Рыжевка, Варачино, Садки, Хотень и Яблоновка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уды, Волчанск и Ивашки Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад материально-технических средств", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Севера" продвинулись в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия "Севера"