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Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов - РИА Новости, 15.06.2025
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18:37 15.06.2025 (обновлено: 20:22 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/rumynija-2022992840.html
Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов
Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов - РИА Новости, 15.06.2025
Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов
Пограничная полиция Румынии задержала украинскую пару с 1,4 миллиона долларов при попытке въезда в страну через пункт пропуска "Сирет", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:37:00+03:00
2025-06-15T20:22:00+03:00
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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Пограничная полиция Румынии задержала украинскую пару с 1,4 миллиона долларов при попытке въезда в страну через пункт пропуска "Сирет", сообщила пресс-служба ведомства. &quot;В ходе детального досмотра, проведенного на основании обоснованных подозрений, у мужчины было обнаружено 810 тысяч долларов, а у женщины — 590 тысяч долларов, спрятанных на теле под одеждой&quot;, — говорится в заявлении. Деньги не были задекларированы. Согласно местным законам, это необходимо, если сумма превышает десять тысяч евро.Все наличные у пары конфисковали для продолжения расследования. Каждого из них оштрафовали на 15 тысяч леев.
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в мире, румыния
В мире, Румыния
Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов

Румынские пограничники задержали украинскую пару со спрятанными $1,4 миллиона

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Пограничная полиция Румынии задержала украинскую пару с 1,4 миллиона долларов при попытке въезда в страну через пункт пропуска "Сирет", сообщила пресс-служба ведомства.
«

"В ходе детального досмотра, проведенного на основании обоснованных подозрений, у мужчины было обнаружено 810 тысяч долларов, а у женщины — 590 тысяч долларов, спрятанных на теле под одеждой", — говорится в заявлении.

Деньги не были задекларированы. Согласно местным законам, это необходимо, если сумма превышает десять тысяч евро.
Все наличные у пары конфисковали для продолжения расследования. Каждого из них оштрафовали на 15 тысяч леев.
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