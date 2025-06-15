https://ria.ru/20250615/rumynija-2022992840.html
Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов
Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов - РИА Новости, 15.06.2025
Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов
Пограничная полиция Румынии задержала украинскую пару с 1,4 миллиона долларов при попытке въезда в страну через пункт пропуска "Сирет", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:37:00+03:00
2025-06-15T18:37:00+03:00
2025-06-15T20:22:00+03:00
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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Пограничная полиция Румынии задержала украинскую пару с 1,4 миллиона долларов при попытке въезда в страну через пункт пропуска "Сирет", сообщила пресс-служба ведомства. "В ходе детального досмотра, проведенного на основании обоснованных подозрений, у мужчины было обнаружено 810 тысяч долларов, а у женщины — 590 тысяч долларов, спрятанных на теле под одеждой", — говорится в заявлении. Деньги не были задекларированы. Согласно местным законам, это необходимо, если сумма превышает десять тысяч евро.Все наличные у пары конфисковали для продолжения расследования. Каждого из них оштрафовали на 15 тысяч леев.
https://ria.ru/20241005/rumyniya-1976518567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов
Румынские пограничники задержали украинскую пару со спрятанными $1,4 миллиона