https://ria.ru/20250615/rubl-2022893606.html

Экономист назвала реальную стоимость рубля

Экономист назвала реальную стоимость рубля - РИА Новости, 15.06.2025

Экономист назвала реальную стоимость рубля

Текущее укрепление рубля вовсе не избыточное, как могли бы считать некоторые эксперты - он близок к своей реальной стоимости, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T03:15:00+03:00

2025-06-15T03:15:00+03:00

2025-06-15T03:15:00+03:00

экономика

государственный университет управления

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Текущее укрепление рубля вовсе не избыточное, как могли бы считать некоторые эксперты - он близок к своей реальной стоимости, рассказала агентству “Прайм” директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина.По ее словам, последние три года показали, что российская экономика выносливее, чем думали многие. Она сумела противостоять масштабным санкциям, наладить оперативное импортозамещение и перенастроить внешние рынки сбыта.“Поэтому, исключив лихорадочные изменения цен на мировом рынке, колебания ВВП и внешнеторгового баланса можно утверждать, что экономика по показателям приблизилась к концу 2021 года, где стоимость рубля составляла 70-80 рублей", — сказала она.При этом, если не случится очередных информационных выбросов, серьезного изменения курса рубля ожидать не стоит. Обозначенный диапазон в 70-80 рублей — вполне реальная стоимость национальной валюты, заключила Сорокина.

https://ria.ru/20250614/dollar-2022744018.html

https://ria.ru/20250531/rubl-2020096966.html

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экономика, государственный университет управления