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Экономист назвала реальную стоимость рубля - РИА Новости, 15.06.2025
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03:15 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/rubl-2022893606.html
Экономист назвала реальную стоимость рубля
Экономист назвала реальную стоимость рубля - РИА Новости, 15.06.2025
Экономист назвала реальную стоимость рубля
Текущее укрепление рубля вовсе не избыточное, как могли бы считать некоторые эксперты - он близок к своей реальной стоимости, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:15:00+03:00
2025-06-15T03:15:00+03:00
экономика
государственный университет управления
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Текущее укрепление рубля вовсе не избыточное, как могли бы считать некоторые эксперты - он близок к своей реальной стоимости, рассказала агентству “Прайм” директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина.По ее словам, последние три года показали, что российская экономика выносливее, чем думали многие. Она сумела противостоять масштабным санкциям, наладить оперативное импортозамещение и перенастроить внешние рынки сбыта.“Поэтому, исключив лихорадочные изменения цен на мировом рынке, колебания ВВП и внешнеторгового баланса можно утверждать, что экономика по показателям приблизилась к концу 2021 года, где стоимость рубля составляла 70-80 рублей", — сказала она.При этом, если не случится очередных информационных выбросов, серьезного изменения курса рубля ожидать не стоит. Обозначенный диапазон в 70-80 рублей — вполне реальная стоимость национальной валюты, заключила Сорокина.
https://ria.ru/20250614/dollar-2022744018.html
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экономика, государственный университет управления
Экономика, Государственный университет управления
Экономист назвала реальную стоимость рубля

Экономист Сорокина: курс рубля близок к своей реальной стоимости

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло пункта обмена валют на Зубовском бульваре в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Электронное табло пункта обмена валют на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Текущее укрепление рубля вовсе не избыточное, как могли бы считать некоторые эксперты - он близок к своей реальной стоимости, рассказала агентству “Прайм” директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина.
По ее словам, последние три года показали, что российская экономика выносливее, чем думали многие. Она сумела противостоять масштабным санкциям, наладить оперативное импортозамещение и перенастроить внешние рынки сбыта.
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“Поэтому, исключив лихорадочные изменения цен на мировом рынке, колебания ВВП и внешнеторгового баланса можно утверждать, что экономика по показателям приблизилась к концу 2021 года, где стоимость рубля составляла 70-80 рублей", — сказала она.
При этом, если не случится очередных информационных выбросов, серьезного изменения курса рубля ожидать не стоит. Обозначенный диапазон в 70-80 рублей — вполне реальная стоимость национальной валюты, заключила Сорокина.
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ЭкономикаГосударственный университет управления
 
 
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