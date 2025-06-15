https://ria.ru/20250615/rossiya-2023016484.html

"Легко победить". На Западе неожиданно высказались о России

"Легко победить". На Западе неожиданно высказались о России - РИА Новости, 16.06.2025

"Легко победить". На Западе неожиданно высказались о России

На Западе привыкли недооценивать геополитических соперников, что приводит к политическим ошибкам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-15T22:26:00+03:00

2025-06-15T22:26:00+03:00

2025-06-16T09:42:00+03:00

россия

китай

гленн дизен

владимир путин

политика

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На Западе привыкли недооценивать геополитических соперников, что приводит к политическим ошибкам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Почему на Западе существует тенденция недооценивать оппонентов? Иранский "режим" рухнет, Россию можно легко победить, а их экономика слаба, Китай не может внедрять инновации и т.д. Эти предположения не являются результатом информированных дебатов. Нам не разрешено не соглашаться, поскольку признание силы оппонентов осуждается как "проиранское", "пророссийское" или "прокитайское". Плохой анализ приводит к плохой политике", — написал он.По мнению эксперта культура цензуры и отмены сделала жителей западных стран слепыми, глухими и немыми.Как отмечал президент Владимир Путин, на Западе прямо признавали, что находятся в состоянии экзистенциальной войны с Россией. Глава государства подчеркивал, что Запад из века в век хочет "откусить" что-то от России, это связано с тем, что в западной культуре на первом месте стоит материальное благополучие, в то время как в России всегда присутствует морально-нравственная идея.

https://ria.ru/20250615/ssha-2022976781.html

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россия, китай, гленн дизен, владимир путин, политика