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"Легко победить". На Западе неожиданно высказались о России - РИА Новости, 16.06.2025
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22:26 15.06.2025 (обновлено: 09:42 16.06.2025)
https://ria.ru/20250615/rossiya-2023016484.html
"Легко победить". На Западе неожиданно высказались о России
"Легко победить". На Западе неожиданно высказались о России - РИА Новости, 16.06.2025
"Легко победить". На Западе неожиданно высказались о России
На Западе привыкли недооценивать геополитических соперников, что приводит к политическим ошибкам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-15T22:26:00+03:00
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россия
китай
гленн дизен
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На Западе привыкли недооценивать геополитических соперников, что приводит к политическим ошибкам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Почему на Западе существует тенденция недооценивать оппонентов? Иранский "режим" рухнет, Россию можно легко победить, а их экономика слаба, Китай не может внедрять инновации и т.д. Эти предположения не являются результатом информированных дебатов. Нам не разрешено не соглашаться, поскольку признание силы оппонентов осуждается как "проиранское", "пророссийское" или "прокитайское". Плохой анализ приводит к плохой политике", — написал он.По мнению эксперта культура цензуры и отмены сделала жителей западных стран слепыми, глухими и немыми.Как отмечал президент Владимир Путин, на Западе прямо признавали, что находятся в состоянии экзистенциальной войны с Россией. Глава государства подчеркивал, что Запад из века в век хочет "откусить" что-то от России, это связано с тем, что в западной культуре на первом месте стоит материальное благополучие, в то время как в России всегда присутствует морально-нравственная идея.
https://ria.ru/20250615/ssha-2022976781.html
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россия, китай, гленн дизен, владимир путин, политика
Россия, Китай, Гленн Дизен, Владимир Путин, Политика
"Легко победить". На Западе неожиданно высказались о России

Дизен: на Западе недооценивают Россию как оппонента

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На Западе привыкли недооценивать геополитических соперников, что приводит к политическим ошибкам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Почему на Западе существует тенденция недооценивать оппонентов? Иранский "режим" рухнет, Россию можно легко победить, а их экономика слаба, Китай не может внедрять инновации и т.д. Эти предположения не являются результатом информированных дебатов. Нам не разрешено не соглашаться, поскольку признание силы оппонентов осуждается как "проиранское", "пророссийское" или "прокитайское". Плохой анализ приводит к плохой политике", — написал он.
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Как отмечал президент Владимир Путин, на Западе прямо признавали, что находятся в состоянии экзистенциальной войны с Россией. Глава государства подчеркивал, что Запад из века в век хочет "откусить" что-то от России, это связано с тем, что в западной культуре на первом месте стоит материальное благополучие, в то время как в России всегда присутствует морально-нравственная идея.
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