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Air Arabia намерена вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию - РИА Новости, 15.06.2025
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21:41 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/rossiya-2023012891.html
Air Arabia намерена вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию
Air Arabia намерена вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию - РИА Новости, 15.06.2025
Air Arabia намерена вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию
Авиакомпания Air Arabia работает над тем, чтобы на следующей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию, сообщает Росавиация. РИА Новости, 15.06.2025
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia работает над тем, чтобы на следующей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию, сообщает Росавиация. "Air Arabia работает над тем, чтобы на предстоящей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию. Первые рейсы на этом направлении после приостановки могут быть выполнены в понедельник, 16 июня", - сообщила Росавиация. В ведомстве добавили, что на рейсах из ОАЭ планируется перевезти в первую очередь туристов, чей перелет должен был состояться в предыдущие дни.
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оаэ, россия, air arabia, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
ОАЭ, Россия, Air Arabia, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
Air Arabia намерена вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию

Росавиация: Air Arabia хочет вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia работает над тем, чтобы на следующей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию, сообщает Росавиация.
"Air Arabia работает над тем, чтобы на предстоящей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию. Первые рейсы на этом направлении после приостановки могут быть выполнены в понедельник, 16 июня", - сообщила Росавиация.
В ведомстве добавили, что на рейсах из ОАЭ планируется перевезти в первую очередь туристов, чей перелет должен был состояться в предыдущие дни.
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ОАЭРоссияAir ArabiaФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В мире
 
 
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