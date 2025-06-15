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Air Arabia намерена вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию
Air Arabia намерена вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию - РИА Новости, 15.06.2025
Air Arabia намерена вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию
Авиакомпания Air Arabia работает над тем, чтобы на следующей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию, сообщает Росавиация. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T21:41:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia работает над тем, чтобы на следующей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию, сообщает Росавиация. "Air Arabia работает над тем, чтобы на предстоящей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию. Первые рейсы на этом направлении после приостановки могут быть выполнены в понедельник, 16 июня", - сообщила Росавиация. В ведомстве добавили, что на рейсах из ОАЭ планируется перевезти в первую очередь туристов, чей перелет должен был состояться в предыдущие дни.
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ОАЭ, Россия, Air Arabia, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
Air Arabia намерена вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию
Росавиация: Air Arabia хочет вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию