https://ria.ru/20250615/rossiya-2023004911.html

В Роскомнадзоре оценили возможность снятия ограничений с Instagram*

В Роскомнадзоре оценили возможность снятия ограничений с Instagram* - РИА Новости, 16.06.2025

В Роскомнадзоре оценили возможность снятия ограничений с Instagram*

Роскомнадзор заявил РИА Новости, что оснований для снятия ограничений с социальной сети Instagram* в России нет. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-15T20:20:00+03:00

2025-06-15T20:20:00+03:00

2025-06-16T09:43:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что оснований для снятия ограничений с социальной сети Instagram* в России нет. "Оснований для снятия ограничений нет", - сообщили в ведомстве. Ранее часть пользователей Instagram* в России сообщила, что у них заработала соцсеть без VPN.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250227/meta-2001896589.html

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2025

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)