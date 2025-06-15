https://ria.ru/20250615/rossiya-2023004911.html
В Роскомнадзоре оценили возможность снятия ограничений с Instagram*
В Роскомнадзоре оценили возможность снятия ограничений с Instagram* - РИА Новости, 16.06.2025
В Роскомнадзоре оценили возможность снятия ограничений с Instagram*
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что оснований для снятия ограничений с социальной сети Instagram* в России нет. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-15T20:20:00+03:00
2025-06-15T20:20:00+03:00
2025-06-16T09:43:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что оснований для снятия ограничений с социальной сети Instagram* в России нет. "Оснований для снятия ограничений нет", - сообщили в ведомстве. Ранее часть пользователей Instagram* в России сообщила, что у них заработала соцсеть без VPN.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250227/meta-2001896589.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Роскомнадзоре оценили возможность снятия ограничений с Instagram*
Роскомнадзор: оснований для снятия ограничений с Instagram в России нет