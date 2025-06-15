Рейтинг@Mail.ru
Российские разведчики рассказали, как сообщили детям, что они русские - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 15.06.2025 (обновлено: 17:56 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/rossiya-2022985280.html
Российские разведчики рассказали, как сообщили детям, что они русские
Российские разведчики рассказали, как сообщили детям, что они русские - РИА Новости, 15.06.2025
Российские разведчики рассказали, как сообщили детям, что они русские
Разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы рассказали, что только на пути в Москву после освобождения из тюрьмы в Словении признались своим сыну и дочери, что... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:52:00+03:00
2025-06-15T17:56:00+03:00
россия
словения
москва
сергей нарышкин
софия (королева испании)
владислав клюшин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022984580_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_a635710c099ab1ea788457646cf49ab3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы рассказали, что только на пути в Москву после освобождения из тюрьмы в Словении признались своим сыну и дочери, что они не аргентинцы, а русские, и что у детей в России есть большая семья. Как следует из ранее открыто обнародованной информации, сотрудники Службы внешней разведки РФ Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Они были арестованы в декабре 2022 года в Словении. По заданию Центрального разведывательного управления США Дульцевых во время заключения шантажировали, угрожая лишить родительских прав и навсегда разлучить с детьми, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. После того, как в результате активных усилий СВР Дульцевых освободили, их дети спрашивали, кто они на самом деле. "В тот момент мы решили детям пока ничего не говорить, потому что мы были в окружении не только спецслужб Словении, мы были в окружении ЦРУ. Предполагалось, что комната прослушивается. Мы решили сделать это попозже", - сказала Анна Дульцева. Только в самолете, взявшем курс на Москву, Дульцевы впервые открыли детям главную тайну. Им рассказали, что они - не аргентинцы, что их семья - Анна, Артем, София и Даниил Дульцевы. Там же детям сообщили о большой семье, которая ждала их в России. Анна Дульцева вспоминает об эмоциях своей дочери. "Каждый раз, когда я о ком-то говорила, у нее такой прямо вздох был. Типа, ну, что еще ты расскажешь? Ну, и еще? И как бы она не верила в это. На самом деле детям очень хотелось иметь большую семью", - отметила разведчица. В ФСБ РФ 1 августа 2024 года сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, и о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент России Владимир Путин. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва". Управление "С" (нелегальная разведка) СВР всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки.
https://ria.ru/20250615/ssha-2022949538.html
https://ria.ru/20250615/svr-2022982247.html
россия
словения
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022984580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc30a4d33329bc1b64f5ea359be8750.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, словения, москва, сергей нарышкин, софия (королева испании), владислав клюшин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), нтв (телеканал), в мире
Россия, Словения, Москва, Сергей Нарышкин, София (королева Испании), Владислав Клюшин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НТВ (телеканал), В мире
Российские разведчики рассказали, как сообщили детям, что они русские

Российские разведчики Дульцевы рассказали, как сообщили детям, что они русские

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. Слева на первом плане – Анна Дульцева с дочерью; слева на втором плане – директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин; справа – Артем Дульцев
Президент России Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. Слева на первом плане – Анна Дульцева с дочерью; слева на втором плане – директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин; справа – Артем Дульцев - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. Слева на первом плане – Анна Дульцева с дочерью; слева на втором плане – директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин; справа – Артем Дульцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы рассказали, что только на пути в Москву после освобождения из тюрьмы в Словении признались своим сыну и дочери, что они не аргентинцы, а русские, и что у детей в России есть большая семья.
Как следует из ранее открыто обнародованной информации, сотрудники Службы внешней разведки РФ Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Они были арестованы в декабре 2022 года в Словении.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
США шантажировали российских разведчиков Дульцевых, рассказал Нарышкин
Вчера, 13:00
По заданию Центрального разведывательного управления США Дульцевых во время заключения шантажировали, угрожая лишить родительских прав и навсегда разлучить с детьми, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.
После того, как в результате активных усилий СВР Дульцевых освободили, их дети спрашивали, кто они на самом деле.
"В тот момент мы решили детям пока ничего не говорить, потому что мы были в окружении не только спецслужб Словении, мы были в окружении ЦРУ. Предполагалось, что комната прослушивается. Мы решили сделать это попозже", - сказала Анна Дульцева.
Только в самолете, взявшем курс на Москву, Дульцевы впервые открыли детям главную тайну. Им рассказали, что они - не аргентинцы, что их семья - Анна, Артем, София и Даниил Дульцевы.
Там же детям сообщили о большой семье, которая ждала их в России. Анна Дульцева вспоминает об эмоциях своей дочери.
"Каждый раз, когда я о ком-то говорила, у нее такой прямо вздох был. Типа, ну, что еще ты расскажешь? Ну, и еще? И как бы она не верила в это. На самом деле детям очень хотелось иметь большую семью", - отметила разведчица.
В ФСБ РФ 1 августа 2024 года сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, и о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент России Владимир Путин.
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва". Управление "С" (нелегальная разведка) СВР всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки.
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Нарышкин рассказал о спасении из словенской тюрьмы разведчиков Дульцевых
Вчера, 17:20
 
РоссияСловенияМоскваСергей НарышкинСофия (королева Испании)Владислав КлюшинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)НТВ (телеканал)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала