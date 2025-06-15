Россиян предупредили о вредоносных расширениях для браузеров
МВД предупредило о вредоносных расширениях для популярных браузеров
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киберполиция предупредила о вредоносных расширениях для популярных браузеров, обнаруженных компанией LayerX Security.
Подробности:
- исследователи нашли четыре расширения для браузеров Chrome и Edge;
- они предлагали улучшить управление звуком веб-страниц;
- среди них Sound Fixer, Sound Booster, Volume Master, Sound Control;
- эти расширения установили полтора миллиона пользователей по всему миру.
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По данным ведомства, они позволяют разработчикам навязывать рекламу или фишинговые формы, перехватывать информацию, которую пользователь ввел в браузере, а также данные о его активности, менять ссылки или перенаправлять на сторонние ресурсы.
Хотя некоторые из этих расширений отметили как вредоносные на платформе VirusTotal, они по-прежнему доступны в Chrome Web Store, уточнили в киберполиции.
Там напомнили о схожей, но более масштабной кампании в начале года, тогда речь шла о как минимум 35 расширениях Chrome. Их установили около 2,5 миллиона раз.