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Россиян предупредили о вредоносных расширениях для браузеров - РИА Новости, 15.06.2025
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11:15 15.06.2025 (обновлено: 15:35 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/rossija-2022935741.html
Россиян предупредили о вредоносных расширениях для браузеров
Россиян предупредили о вредоносных расширениях для браузеров - РИА Новости, 15.06.2025
Россиян предупредили о вредоносных расширениях для браузеров
Киберполиция предупредила о вредоносных расширениях для популярных браузеров, обнаруженных компанией LayerX Security. РИА Новости, 15.06.2025
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
россия
технологии
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киберполиция предупредила о вредоносных расширениях для популярных браузеров, обнаруженных компанией LayerX Security.Подробности:По данным ведомства, они позволяют разработчикам навязывать рекламу или фишинговые формы, перехватывать информацию, которую пользователь ввел в браузере, а также данные о его активности, менять ссылки или перенаправлять на сторонние ресурсы. Хотя некоторые из этих расширений отметили как вредоносные на платформе VirusTotal, они по-прежнему доступны в Chrome Web Store, уточнили в киберполиции.Там напомнили о схожей, но более масштабной кампании в начале года, тогда речь шла о как минимум 35 расширениях Chrome. Их установили около 2,5 миллиона раз.
https://ria.ru/20241112/parol-1983207920.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия, технологии
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Россия, Технологии
Россиян предупредили о вредоносных расширениях для браузеров

МВД предупредило о вредоносных расширениях для популярных браузеров

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киберполиция предупредила о вредоносных расширениях для популярных браузеров, обнаруженных компанией LayerX Security.
Подробности:
  • исследователи нашли четыре расширения для браузеров Chrome и Edge;
  • они предлагали улучшить управление звуком веб-страниц;
  • среди них Sound Fixer, Sound Booster, Volume Master, Sound Control;
  • эти расширения установили полтора миллиона пользователей по всему миру.
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По данным ведомства, они позволяют разработчикам навязывать рекламу или фишинговые формы, перехватывать информацию, которую пользователь ввел в браузере, а также данные о его активности, менять ссылки или перенаправлять на сторонние ресурсы.
Хотя некоторые из этих расширений отметили как вредоносные на платформе VirusTotal, они по-прежнему доступны в Chrome Web Store, уточнили в киберполиции.
Там напомнили о схожей, но более масштабной кампании в начале года, тогда речь шла о как минимум 35 расширениях Chrome. Их установили около 2,5 миллиона раз.
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