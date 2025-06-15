https://ria.ru/20250615/rossija-2022935741.html

Россиян предупредили о вредоносных расширениях для браузеров

Россиян предупредили о вредоносных расширениях для браузеров - РИА Новости, 15.06.2025

Россиян предупредили о вредоносных расширениях для браузеров

Киберполиция предупредила о вредоносных расширениях для популярных браузеров, обнаруженных компанией LayerX Security. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T11:15:00+03:00

2025-06-15T11:15:00+03:00

2025-06-15T15:35:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

россия

технологии

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киберполиция предупредила о вредоносных расширениях для популярных браузеров, обнаруженных компанией LayerX Security.Подробности:По данным ведомства, они позволяют разработчикам навязывать рекламу или фишинговые формы, перехватывать информацию, которую пользователь ввел в браузере, а также данные о его активности, менять ссылки или перенаправлять на сторонние ресурсы. Хотя некоторые из этих расширений отметили как вредоносные на платформе VirusTotal, они по-прежнему доступны в Chrome Web Store, уточнили в киберполиции.Там напомнили о схожей, но более масштабной кампании в начале года, тогда речь шла о как минимум 35 расширениях Chrome. Их установили около 2,5 миллиона раз.

https://ria.ru/20241112/parol-1983207920.html

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россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия, технологии