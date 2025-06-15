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Georgian Airways отменила рейсы в Тель-Авив
Georgian Airways отменила рейсы в Тель-Авив - РИА Новости, 15.06.2025
Georgian Airways отменила рейсы в Тель-Авив
Авиакомпания Georgian Airways отменила рейсы между Тбилиси и Тель-Авивом, запланированные на 16 и 17 июня, говорится в заявлении перевозчика. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T15:24:00+03:00
2025-06-15T15:24:00+03:00
2025-06-15T15:24:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 15 июн - РИА Новости. Авиакомпания Georgian Airways отменила рейсы между Тбилиси и Тель-Авивом, запланированные на 16 и 17 июня, говорится в заявлении перевозчика. "Сообщаем, что запланированные на 16 и 17 июня рейсы по направлению Тбилиси — Тель-Авив — Тбилиси отменены по соображениям безопасности", — отмечено в заявлении. По данным авиакомпании, пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти рейсы, предлагается возможность обменять билеты или вернуть деньги. В субботу управляющая международными аэропортами Тбилиси и Батуми компания TAV Georgia сообщила, что аэропорты Грузии отменили 19 субботних рейсов из-за напряженности на Ближнем Востоке.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, тель-авив, батуми, georgian airways, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Тбилиси, Тель-Авив, Батуми, Georgian Airways, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Georgian Airways отменила рейсы в Тель-Авив
Georgian Airways отменила рейсы между Тбилиси и Тель-Авивом на 16 и 17 июня