https://ria.ru/20250615/reuters-2022979615.html

Минимум 14 иранских ученых-ядерщиков погибли от израильских атак, пишут СМИ

Минимум 14 иранских ученых-ядерщиков погибли от израильских атак, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025

Минимум 14 иранских ученых-ядерщиков погибли от израильских атак, пишут СМИ

По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли с пятницы в результате атак Израиля, в том числе при подрыве заминированных автомобилей, передает агентство РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T17:07:00+03:00

2025-06-15T17:07:00+03:00

2025-06-15T17:13:00+03:00

в мире

израиль

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персидский залив

али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли с пятницы в результате атак Израиля, в том числе при подрыве заминированных автомобилей, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в странах Персидского залива."По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак с пятницы, в том числе в результате подрыва бомб, заложенных в автомобили", - передает агентство.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/iran-2022980235.html

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в мире, израиль, иран, персидский залив, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном