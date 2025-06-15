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Минимум 14 иранских ученых-ядерщиков погибли от израильских атак, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
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17:07 15.06.2025 (обновлено: 17:13 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/reuters-2022979615.html
Минимум 14 иранских ученых-ядерщиков погибли от израильских атак, пишут СМИ
Минимум 14 иранских ученых-ядерщиков погибли от израильских атак, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
Минимум 14 иранских ученых-ядерщиков погибли от израильских атак, пишут СМИ
По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли с пятницы в результате атак Израиля, в том числе при подрыве заминированных автомобилей, передает агентство РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:07:00+03:00
2025-06-15T17:13:00+03:00
в мире
израиль
иран
персидский залив
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли с пятницы в результате атак Израиля, в том числе при подрыве заминированных автомобилей, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в странах Персидского залива."По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак с пятницы, в том числе в результате подрыва бомб, заложенных в автомобили", - передает агентство.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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в мире, израиль, иран, персидский залив, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Персидский залив, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Минимум 14 иранских ученых-ядерщиков погибли от израильских атак, пишут СМИ

Reuters: минимум 14 иранских ученых-ядерщиков погибли от израильских атак

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли с пятницы в результате атак Израиля, в том числе при подрыве заминированных автомобилей, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в странах Персидского залива.
"По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак с пятницы, в том числе в результате подрыва бомб, заложенных в автомобили", - передает агентство.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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В миреИзраильИранПерсидский заливАли ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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