https://ria.ru/20250615/religiya-2022965016.html

В РПЦ осудили насилие молдавской полиции против священников ПЦМ

В РПЦ осудили насилие молдавской полиции против священников ПЦМ - РИА Новости, 15.06.2025

В РПЦ осудили насилие молдавской полиции против священников ПЦМ

В Русский православной церкви "категорически осуждают" насилие молдавской полиции в отношении священнослужителей Православной церкви Молдавии, выступивших... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T15:18:00+03:00

2025-06-15T15:18:00+03:00

2025-06-15T15:18:00+03:00

религия

молдавия

кишинев

россия

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

московский патриархат

традиционные ценности

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Русский православной церкви "категорически осуждают" насилие молдавской полиции в отношении священнослужителей Православной церкви Молдавии, выступивших против гей-парада* в Кишинёве, завил журналистам заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В воскресенье сотрудники полиции применили физическую силу к священнику во время акции против шествия ЛГБТ* в центре Кишинева. Инцидент с участием священнослужителя был зафиксирован очевидцами на видео, которое распространили в социальных сетях участники протестной акции. На записи видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю. "Категорически осуждаем насилие в отношении священнослужителей Православной церкви Молдовы, выступивших против гей-парада*. Навязывание молдавскому обществу гендерной идеологии, направленной на уничтожение традиционной семьи, это не политический, а нравственный вопрос. Как Церковь, так и другие здоровые общественные силы, должны объединиться против этой антихристианского проекта. Мы знаем, что то, что начиналось как якобы защита прав меньшинств, закончилось в западных странах усыновлением детей в однополые семьи, внедрением в школьное образование антисемейной лжи, и, наконец, сменой пола детьми. Надеюсь, что молдавские верующие не позволят совершить подобное на их родине. Мы молимся за тех наших собратьев по вере, которые не позволяют разрушить духовное наследие молдавского народа", - сказал Кипшидзе. Священник участвовал в протестной акции против проведения шествия представителей ЛГБТ-сообщества* в центральной части столицы. По данным очевидцев, он выражал несогласие с проводимым мероприятием. Полиция обеспечивала охрану участников ЛГБТ-шествия*. Представители правоохранительных органов пока не прокомментировали инцидент с применением силы к священнослужителю. Параллельно в центре Кишинёва проходила массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей, передавал ранее корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020363441.html

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молдавия, кишинев, россия, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, московский патриархат, традиционные ценности, в мире