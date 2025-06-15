https://ria.ru/20250615/razvedchitsa-2022953696.html

Разведчица Дульцева расплакалась, узнав о награждении орденом

Разведчица Дульцева расплакалась, узнав о награждении орденом - РИА Новости, 15.06.2025

Разведчица Дульцева расплакалась, узнав о награждении орденом

Российская разведчица-нелегал Анна Дульцева рассказала, что расплакалась, когда в начале 2024 года ей, находившейся с мужем в тюрьме в Словении, сообщили о... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T13:47:00+03:00

2025-06-15T13:47:00+03:00

2025-06-15T13:47:00+03:00

россия

словения

аргентина

владимир путин

сергей нарышкин

владислав клюшин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Российская разведчица-нелегал Анна Дульцева рассказала, что расплакалась, когда в начале 2024 года ей, находившейся с мужем в тюрьме в Словении, сообщили о награждении орденом Мужества. Как следует из ранее открыто обнародованной информации, сотрудники Службы внешней разведки РФ Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Они были арестованы в декабре 2022 года в Словении. "В декабре 2023 года мы внесли предложение, которое было поддержано президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и был издан указ президента о награждении российских офицеров орденом Мужества", - сказал директор СВР Сергей Нарышкин в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. Как рассказала сама Анна Дульцева, она и ее супруг узнали об этом, когда еще находились в тюрьме. "Мы узнали об этом в 2024 году, когда наш коллега (по линии СВР - ред.) нас посетил и он нам показал документ. И я вот помню свои эмоции. Это был январь. Я читаю документ - "Указ президента, вы награждены орденом Мужества". Я читаю, и у меня слезы текут, я не могу успокоиться", - вспомнила Дульцева. По ее словам, она в ответ в блокноте для российского представителя написала: "Служу России". В ФСБ РФ 1 августа 2024 года сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, и о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил Владимир Путин. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва". Управление "С" (нелегальная разведка) СВР всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки.

https://ria.ru/20240805/dultsev--1964277478.html

https://ria.ru/20240815/dultsevy-1966442256.html

https://ria.ru/20250615/ssha-2022949538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, словения, аргентина, владимир путин, сергей нарышкин, владислав клюшин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире