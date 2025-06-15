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Разведчица Дульцева расплакалась, узнав о награждении орденом - РИА Новости, 15.06.2025
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13:47 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/razvedchitsa-2022953696.html
Разведчица Дульцева расплакалась, узнав о награждении орденом
Разведчица Дульцева расплакалась, узнав о награждении орденом - РИА Новости, 15.06.2025
Разведчица Дульцева расплакалась, узнав о награждении орденом
Российская разведчица-нелегал Анна Дульцева рассказала, что расплакалась, когда в начале 2024 года ей, находившейся с мужем в тюрьме в Словении, сообщили о... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T13:47:00+03:00
2025-06-15T13:47:00+03:00
россия
словения
аргентина
владимир путин
сергей нарышкин
владислав клюшин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Российская разведчица-нелегал Анна Дульцева рассказала, что расплакалась, когда в начале 2024 года ей, находившейся с мужем в тюрьме в Словении, сообщили о награждении орденом Мужества. Как следует из ранее открыто обнародованной информации, сотрудники Службы внешней разведки РФ Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Они были арестованы в декабре 2022 года в Словении. "В декабре 2023 года мы внесли предложение, которое было поддержано президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и был издан указ президента о награждении российских офицеров орденом Мужества", - сказал директор СВР Сергей Нарышкин в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. Как рассказала сама Анна Дульцева, она и ее супруг узнали об этом, когда еще находились в тюрьме. "Мы узнали об этом в 2024 году, когда наш коллега (по линии СВР - ред.) нас посетил и он нам показал документ. И я вот помню свои эмоции. Это был январь. Я читаю документ - "Указ президента, вы награждены орденом Мужества". Я читаю, и у меня слезы текут, я не могу успокоиться", - вспомнила Дульцева. По ее словам, она в ответ в блокноте для российского представителя написала: "Служу России". В ФСБ РФ 1 августа 2024 года сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, и о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил Владимир Путин. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва". Управление "С" (нелегальная разведка) СВР всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки.
https://ria.ru/20240805/dultsev--1964277478.html
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россия, словения, аргентина, владимир путин, сергей нарышкин, владислав клюшин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Словения, Аргентина, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Владислав Клюшин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Разведчица Дульцева расплакалась, узнав о награждении орденом

Разведчица Дульцева расплакалась в тюрьме, узнав о награждении орденом Мужества

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Российская разведчица-нелегал Анна Дульцева рассказала, что расплакалась, когда в начале 2024 года ей, находившейся с мужем в тюрьме в Словении, сообщили о награждении орденом Мужества.
Как следует из ранее открыто обнародованной информации, сотрудники Службы внешней разведки РФ Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Они были арестованы в декабре 2022 года в Словении.
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Разведчик Дульцев рассказал, кого одели в шлем и цветные штаны при обмене
5 августа 2024, 21:53
"В декабре 2023 года мы внесли предложение, которое было поддержано президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и был издан указ президента о награждении российских офицеров орденом Мужества", - сказал директор СВР Сергей Нарышкин в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.
Как рассказала сама Анна Дульцева, она и ее супруг узнали об этом, когда еще находились в тюрьме.
"Мы узнали об этом в 2024 году, когда наш коллега (по линии СВР - ред.) нас посетил и он нам показал документ. И я вот помню свои эмоции. Это был январь. Я читаю документ - "Указ президента, вы награждены орденом Мужества". Я читаю, и у меня слезы текут, я не могу успокоиться", - вспомнила Дульцева.
По ее словам, она в ответ в блокноте для российского представителя написала: "Служу России".
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Вернувшиеся в Россию разведчики раскрыли подробности ареста
15 августа 2024, 17:38
В ФСБ РФ 1 августа 2024 года сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, и о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил Владимир Путин.
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва". Управление "С" (нелегальная разведка) СВР всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
США шантажировали российских разведчиков Дульцевых, рассказал Нарышкин
13:00
 
РоссияСловенияАргентинаВладимир ПутинСергей НарышкинВладислав КлюшинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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