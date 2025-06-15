https://ria.ru/20250615/pvo-2022906490.html

Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 15.06.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников

Российские военные за ночь сбили шесть дронов ВСУ над двумя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T07:16:00+03:00

2025-06-15T07:16:00+03:00

2025-06-15T08:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

орловская область

вооруженные силы украины

республика крым

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили шесть дронов ВСУ над двумя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Бойцы ликвидировали:Утром министерство рассказало о сбитом дроне над Крымом.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

орловская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, вооруженные силы украины, республика крым