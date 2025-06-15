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Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 15.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников
Российские военные за ночь сбили шесть дронов ВСУ над двумя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T07:16:00+03:00
2025-06-15T07:16:00+03:00
2025-06-15T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили шесть дронов ВСУ над двумя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Бойцы ликвидировали:Утром министерство рассказало о сбитом дроне над Крымом.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских БПЛА в двух российских регионах