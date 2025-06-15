https://ria.ru/20250615/putin-2022955280.html

Путин заявил, что в России не запрещали нетрадиционные отношения

Путин заявил, что в России не запрещали нетрадиционные отношения - РИА Новости, 15.06.2025

Путин заявил, что в России не запрещали нетрадиционные отношения

В России запретили пропаганду ЛГБТ* среди детей, но не сами нетрадиционные отношения, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T14:05:00+03:00

2025-06-15T14:05:00+03:00

2025-06-15T15:16:00+03:00

общество

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В России запретили пропаганду ЛГБТ* среди детей, но не сами нетрадиционные отношения, заявил Владимир Путин. "Мы не говорили о запрете этих отношений, мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем. Взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным", — отметил он в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.При этом президент подчеркнул, что нельзя оказывать давление на детей, пока их сознание еще не сформировано. По словам Путина, российские власти не говорили о запрете самих нетрадиционных отношений, потому что все люди должны обладать одинаковыми правами. "Мы, кстати говоря, так и делали всегда, такую политику и проводили", — добавил он. Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри.Запрет на пропаганду нетрадиционных отношений вступил в силу в декабре 2022 года. А в 2023-м международное общественное движение ЛГБТ* признали экстремистской организацией. * Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250611/polsha-2022332447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, павел зарубин