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Путин заявил, что в России не запрещали нетрадиционные отношения - РИА Новости, 15.06.2025
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14:05 15.06.2025 (обновлено: 15:16 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/putin-2022955280.html
Путин заявил, что в России не запрещали нетрадиционные отношения
Путин заявил, что в России не запрещали нетрадиционные отношения - РИА Новости, 15.06.2025
Путин заявил, что в России не запрещали нетрадиционные отношения
В России запретили пропаганду ЛГБТ* среди детей, но не сами нетрадиционные отношения, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:05:00+03:00
2025-06-15T15:16:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В России запретили пропаганду ЛГБТ* среди детей, но не сами нетрадиционные отношения, заявил Владимир Путин. "Мы не говорили о запрете этих отношений, мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем. Взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным", — отметил он в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.При этом президент подчеркнул, что нельзя оказывать давление на детей, пока их сознание еще не сформировано. По словам Путина, российские власти не говорили о запрете самих нетрадиционных отношений, потому что все люди должны обладать одинаковыми правами. "Мы, кстати говоря, так и делали всегда, такую политику и проводили", — добавил он. Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри.Запрет на пропаганду нетрадиционных отношений вступил в силу в декабре 2022 года. А в 2023-м международное общественное движение ЛГБТ* признали экстремистской организацией. * Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250611/polsha-2022332447.html
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общество, россия, владимир путин, павел зарубин
Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин заявил, что в России не запрещали нетрадиционные отношения

Путин: в РФ не запрещали нетрадиционные отношения, только пропаганду среди детей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В России запретили пропаганду ЛГБТ* среди детей, но не сами нетрадиционные отношения, заявил Владимир Путин.
«
"Мы не говорили о запрете этих отношений, мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем. Взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным", — отметил он в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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При этом президент подчеркнул, что нельзя оказывать давление на детей, пока их сознание еще не сформировано. По словам Путина, российские власти не говорили о запрете самих нетрадиционных отношений, потому что все люди должны обладать одинаковыми правами.
"Мы, кстати говоря, так и делали всегда, такую политику и проводили", — добавил он.
Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри.
Запрет на пропаганду нетрадиционных отношений вступил в силу в декабре 2022 года. А в 2023-м международное общественное движение ЛГБТ* признали экстремистской организацией.
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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
 
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