https://ria.ru/20250615/putin-2022953470.html
Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей
Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей - РИА Новости, 15.06.2025
Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T13:44:00+03:00
2025-06-15T13:44:00+03:00
2025-06-15T13:44:00+03:00
россия
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри. "Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества: при желании казаться цивилизованными, квазицивилизованными - в кавычках - внедрять в сознание народов Российской Федерации эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить. Не потому, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20241222/putin-1990687215.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей
Путин назвал свои заявления о защите ценностей попыткой не допустить развала РФ