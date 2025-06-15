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Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей - РИА Новости, 15.06.2025
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13:44 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/putin-2022953470.html
Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей
Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей - РИА Новости, 15.06.2025
Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T13:44:00+03:00
2025-06-15T13:44:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри. "Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества: при желании казаться цивилизованными, квазицивилизованными - в кавычках - внедрять в сознание народов Российской Федерации эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить. Не потому, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20241222/putin-1990687215.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей

Путин назвал свои заявления о защите ценностей попыткой не допустить развала РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри.
"Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества: при желании казаться цивилизованными, квазицивилизованными - в кавычках - внедрять в сознание народов Российской Федерации эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить. Не потому, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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