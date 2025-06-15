https://ria.ru/20250615/putin-2022953470.html

Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей

Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей - РИА Новости, 15.06.2025

Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T13:44:00+03:00

2025-06-15T13:44:00+03:00

2025-06-15T13:44:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что стал говорить о защите традиционных ценностей не для того, чтобы с кем-то поспорить, а чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри. "Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества: при желании казаться цивилизованными, квазицивилизованными - в кавычках - внедрять в сознание народов Российской Федерации эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить. Не потому, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20241222/putin-1990687215.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, павел зарубин, общество