https://ria.ru/20250615/putin-2022953175.html

Путин рассказал об изменении ситуации с общечеловеческими ценностями в США

Путин рассказал об изменении ситуации с общечеловеческими ценностями в США - РИА Новости, 15.06.2025

Путин рассказал об изменении ситуации с общечеловеческими ценностями в США

Люди, разделяющие общечеловеческие ценности, стали активнее выражать свою позицию с приходом к власти в США администрации президента Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T13:35:00+03:00

2025-06-15T13:35:00+03:00

2025-06-15T13:35:00+03:00

сша

россия

владимир путин

павел зарубин

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Люди, разделяющие общечеловеческие ценности, стали активнее выражать свою позицию с приходом к власти в США администрации президента Дональда Трампа, заявил президент России Владимир Путин. "Когда ситуация политическая поменялась в тех же Штатах… когда к власти пришли люди, которые в этом смысле думают примерно как мы. Все одинаково не бывает, но в целом разделяют вот эти общечеловеческие ценности, это, конечно, было таким толчком для того, чтобы и в мире в целом люди, которые сидели в тылу и про себя помалкивали, не желая сталкиваться с этим тоталитарным подходом со стороны либеральных глобалистов, они тоже уже безбоязненно стали выражать свою точку зрения, в том числе и на политической сцене", - сказал Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Глава государства добавил, что США являются одной из ведущих стран мира, оказывают сильное влияние на мировую экономику и экономику отдельных стран и обладают большим информационным ресурсом. Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Зарубин в воскресенье.

https://ria.ru/20250615/putin-2022951966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, владимир путин, павел зарубин, дональд трамп, в мире