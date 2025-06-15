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Путин рассказал об изменении ситуации с общечеловеческими ценностями в США - РИА Новости, 15.06.2025
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13:35 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/putin-2022953175.html
Путин рассказал об изменении ситуации с общечеловеческими ценностями в США
Путин рассказал об изменении ситуации с общечеловеческими ценностями в США - РИА Новости, 15.06.2025
Путин рассказал об изменении ситуации с общечеловеческими ценностями в США
Люди, разделяющие общечеловеческие ценности, стали активнее выражать свою позицию с приходом к власти в США администрации президента Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T13:35:00+03:00
2025-06-15T13:35:00+03:00
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россия
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дональд трамп
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Люди, разделяющие общечеловеческие ценности, стали активнее выражать свою позицию с приходом к власти в США администрации президента Дональда Трампа, заявил президент России Владимир Путин. "Когда ситуация политическая поменялась в тех же Штатах… когда к власти пришли люди, которые в этом смысле думают примерно как мы. Все одинаково не бывает, но в целом разделяют вот эти общечеловеческие ценности, это, конечно, было таким толчком для того, чтобы и в мире в целом люди, которые сидели в тылу и про себя помалкивали, не желая сталкиваться с этим тоталитарным подходом со стороны либеральных глобалистов, они тоже уже безбоязненно стали выражать свою точку зрения, в том числе и на политической сцене", - сказал Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Глава государства добавил, что США являются одной из ведущих стран мира, оказывают сильное влияние на мировую экономику и экономику отдельных стран и обладают большим информационным ресурсом. Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Зарубин в воскресенье.
https://ria.ru/20250615/putin-2022951966.html
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сша, россия, владимир путин, павел зарубин, дональд трамп, в мире
США, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Дональд Трамп, В мире
Путин рассказал об изменении ситуации с общечеловеческими ценностями в США

Путин: в США приверженцы традиционных ценностей стали свободнее выражать позицию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Люди, разделяющие общечеловеческие ценности, стали активнее выражать свою позицию с приходом к власти в США администрации президента Дональда Трампа, заявил президент России Владимир Путин.
"Когда ситуация политическая поменялась в тех же Штатах… когда к власти пришли люди, которые в этом смысле думают примерно как мы. Все одинаково не бывает, но в целом разделяют вот эти общечеловеческие ценности, это, конечно, было таким толчком для того, чтобы и в мире в целом люди, которые сидели в тылу и про себя помалкивали, не желая сталкиваться с этим тоталитарным подходом со стороны либеральных глобалистов, они тоже уже безбоязненно стали выражать свою точку зрения, в том числе и на политической сцене", - сказал Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Путин: Либерализм превратился в тоталитаризм - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Путин рассказал, почему России нужны традиционные ценности
13:21
Глава государства добавил, что США являются одной из ведущих стран мира, оказывают сильное влияние на мировую экономику и экономику отдельных стран и обладают большим информационным ресурсом.
Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Зарубин в воскресенье.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Многие разделяют позицию России по традиционным ценностям, заявил Путин
13:21
 
СШАРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинДональд ТрампВ мире
 
 
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