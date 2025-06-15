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Путин рассказал, почему России нужны традиционные ценности - РИА Новости, 15.06.2025
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13:21 15.06.2025 (обновлено: 14:16 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/putin-2022951966.html
Путин рассказал, почему России нужны традиционные ценности
Путин рассказал, почему России нужны традиционные ценности - РИА Новости, 15.06.2025
Путин рассказал, почему России нужны традиционные ценности
Президент Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о традиционных ценностях. РИА Новости, 15.06.2025
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россия
владимир путин
павел зарубин
западная европа
общество
сша
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о традиционных ценностях.Основные тезисы&quot;Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность&quot;."Не потому, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри".&quot;Это, конечно, было таким толчком для того, чтобы и в мире в целом люди, которые сидели в тылу и про себя помалкивали, не желая сталкиваться с этим тоталитарным подходом со стороны либеральных глобалистов, они тоже уже безбоязненно стали выражать свою точку зрения, в том числе и на политической сцене&quot;.
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россия
западная европа
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Путин: "Либерализм превратился в тоталитаризм"
"Либерализм превратился в тоталитаризм". Путин ответил на вопрос, почему Россия первой из крупнейших стран еще 12 лет назад громко заговорила о защите традиционных ценностей.
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россия, владимир путин, павел зарубин, западная европа, общество, сша
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Западная Европа, Общество, США

Путин рассказал, почему России нужны традиционные ценности

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о традиционных ценностях.
Основные тезисы
  • Отказ от традиционных ценностей может быть опасен для будущего страны:
«

"Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Народы России при всех различиях объединяет общее морально-нравственное начало, в основе которого лежат традиционные ценности.
  • Президент отметил, что начал говорить об их защите, когда увидел желание внедрять в сознание россиян "идейки западного мейнстрима":
«
"Не потому, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Власти никогда не говорили о запрете нетрадиционных отношений, потому что исходят из того, что все люди должны быть равны.
  • Речь идет о запрете пропаганды среди несовершеннолетних, нельзя агрессивно влиять на их несформировавшееся сознание.
  • Глобальный либерализм изжил себя и превратился в тоталитаризм.
  • В США и Западной Европе много людей, которые разделяют позицию России о традиционных ценностях.
  • Приход новой администрации в Вашингтоне сыграл положительную роль в этом вопросе:
«

"Это, конечно, было таким толчком для того, чтобы и в мире в целом люди, которые сидели в тылу и про себя помалкивали, не желая сталкиваться с этим тоталитарным подходом со стороны либеральных глобалистов, они тоже уже безбоязненно стали выражать свою точку зрения, в том числе и на политической сцене".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей
10 июня, 16:50
 
РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинЗападная ЕвропаОбществоСША
 
 
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