Путин рассказал, почему России нужны традиционные ценности
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о традиционных ценностях.
Основные тезисы
- Отказ от традиционных ценностей может быть опасен для будущего страны:
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"Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность".
- Народы России при всех различиях объединяет общее морально-нравственное начало, в основе которого лежат традиционные ценности.
- Президент отметил, что начал говорить об их защите, когда увидел желание внедрять в сознание россиян "идейки западного мейнстрима":
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"Не потому, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри".
- Власти никогда не говорили о запрете нетрадиционных отношений, потому что исходят из того, что все люди должны быть равны.
- Речь идет о запрете пропаганды среди несовершеннолетних, нельзя агрессивно влиять на их несформировавшееся сознание.
- Глобальный либерализм изжил себя и превратился в тоталитаризм.
- В США и Западной Европе много людей, которые разделяют позицию России о традиционных ценностях.
- Приход новой администрации в Вашингтоне сыграл положительную роль в этом вопросе:
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"Это, конечно, было таким толчком для того, чтобы и в мире в целом люди, которые сидели в тылу и про себя помалкивали, не желая сталкиваться с этим тоталитарным подходом со стороны либеральных глобалистов, они тоже уже безбоязненно стали выражать свою точку зрения, в том числе и на политической сцене".