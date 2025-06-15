https://ria.ru/20250615/putin-2022951966.html

Путин рассказал, почему России нужны традиционные ценности

Путин рассказал, почему России нужны традиционные ценности - РИА Новости, 15.06.2025

Путин рассказал, почему России нужны традиционные ценности

Президент Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о традиционных ценностях. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T13:21:00+03:00

2025-06-15T13:21:00+03:00

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россия

владимир путин

павел зарубин

западная европа

общество

сша

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о традиционных ценностях.Основные тезисы"Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность"."Не потому, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри"."Это, конечно, было таким толчком для того, чтобы и в мире в целом люди, которые сидели в тылу и про себя помалкивали, не желая сталкиваться с этим тоталитарным подходом со стороны либеральных глобалистов, они тоже уже безбоязненно стали выражать свою точку зрения, в том числе и на политической сцене".

https://ria.ru/20250610/putin-2022056810.html

россия

западная европа

сша

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Либерализм превратился в тоталитаризм" "Либерализм превратился в тоталитаризм". Путин ответил на вопрос, почему Россия первой из крупнейших стран еще 12 лет назад громко заговорила о защите традиционных ценностей. 2025-06-15T13:21 true PT4M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, владимир путин, павел зарубин, западная европа, общество, сша