https://ria.ru/20250615/putin-2022951799.html
Многие разделяют позицию России по традиционным ценностям, заявил Путин
Многие разделяют позицию России по традиционным ценностям, заявил Путин - РИА Новости, 15.06.2025
Многие разделяют позицию России по традиционным ценностям, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в Америке и в Западной Европе много людей разделяют позицию России о традиционных ценностях. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T13:21:00+03:00
2025-06-15T13:21:00+03:00
2025-06-15T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Америке и в Западной Европе много людей разделяют позицию России о традиционных ценностях. Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", рассказал, что народы России объединены общим морально-нравственным началом, в основе которого лежат традиционные ценности. "У нас очень много людей, которые разделяют наши позиции, и в Западной Европе много таких, и в Америке, в том числе в Северной Америке. Так оно и получилось. Я надеюсь на то, что наша открытая, честная и ясная позиция по этим вопросам, она всё же поддержала тех людей, которые думали так же, как мы", - отметил Путин. Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в воскресенье.
https://ria.ru/20250518/putin-2017668053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, америка, западная европа, владимир путин, павел зарубин, в мире
Россия, Америка, Западная Европа, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Многие разделяют позицию России по традиционным ценностям, заявил Путин
Путин: в США и Западной Европе многие разделяют позицию России по ценностям