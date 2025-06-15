https://ria.ru/20250615/putin-2022950163.html

Путин рассказал, какие ценности объединяют народы России

Путин рассказал, какие ценности объединяют народы России - РИА Новости, 15.06.2025

Путин рассказал, какие ценности объединяют народы России

Народы России при всех этнических и религиозных различиях объединяет общее морально-нравственное начало, в основе которого лежат традиционные ценности, заявил... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T13:05:00+03:00

2025-06-15T13:05:00+03:00

2025-06-15T15:11:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Народы России при всех этнических и религиозных различиях объединяет общее морально-нравственное начало, в основе которого лежат традиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин."И русский человек, и вообще все народы России, поскольку мы проживаем на одной территории достаточно долго, с кем-то веками, с кем-то тысячу лет совместно, все-таки у нас при всем различии религий, этнических различий, все-таки есть такое общее морально-нравственное начало, которое разделяется практически всеми народами, всеми этносами Российской Федерации. В основе этих морально-нравственных начал — наши традиционные ценности", — сказал Путин в интервью, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.

https://ria.ru/20250615/putin-2022950022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество