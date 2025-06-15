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Путин рассказал, какие ценности объединяют народы России - РИА Новости, 15.06.2025
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13:05 15.06.2025 (обновлено: 15:11 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/putin-2022950163.html
Путин рассказал, какие ценности объединяют народы России
Путин рассказал, какие ценности объединяют народы России - РИА Новости, 15.06.2025
Путин рассказал, какие ценности объединяют народы России
Народы России при всех этнических и религиозных различиях объединяет общее морально-нравственное начало, в основе которого лежат традиционные ценности, заявил... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T13:05:00+03:00
2025-06-15T15:11:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Народы России при всех этнических и религиозных различиях объединяет общее морально-нравственное начало, в основе которого лежат традиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин."И русский человек, и вообще все народы России, поскольку мы проживаем на одной территории достаточно долго, с кем-то веками, с кем-то тысячу лет совместно, все-таки у нас при всем различии религий, этнических различий, все-таки есть такое общее морально-нравственное начало, которое разделяется практически всеми народами, всеми этносами Российской Федерации. В основе этих морально-нравственных начал — наши традиционные ценности", — сказал Путин в интервью, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20250615/putin-2022950022.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, какие ценности объединяют народы России

Путин: народы в России объединяет общее морально-нравственное начало

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Народы России при всех этнических и религиозных различиях объединяет общее морально-нравственное начало, в основе которого лежат традиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И русский человек, и вообще все народы России, поскольку мы проживаем на одной территории достаточно долго, с кем-то веками, с кем-то тысячу лет совместно, все-таки у нас при всем различии религий, этнических различий, все-таки есть такое общее морально-нравственное начало, которое разделяется практически всеми народами, всеми этносами Российской Федерации. В основе этих морально-нравственных начал — наши традиционные ценности", — сказал Путин в интервью, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Путин рассказал, почему традиционные ценности необходимы для России
13:02
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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