https://ria.ru/20250615/putin-2022950163.html
Путин рассказал, какие ценности объединяют народы России
Путин рассказал, какие ценности объединяют народы России - РИА Новости, 15.06.2025
Путин рассказал, какие ценности объединяют народы России
Народы России при всех этнических и религиозных различиях объединяет общее морально-нравственное начало, в основе которого лежат традиционные ценности, заявил... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T13:05:00+03:00
2025-06-15T13:05:00+03:00
2025-06-15T15:11:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Народы России при всех этнических и религиозных различиях объединяет общее морально-нравственное начало, в основе которого лежат традиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин."И русский человек, и вообще все народы России, поскольку мы проживаем на одной территории достаточно долго, с кем-то веками, с кем-то тысячу лет совместно, все-таки у нас при всем различии религий, этнических различий, все-таки есть такое общее морально-нравственное начало, которое разделяется практически всеми народами, всеми этносами Российской Федерации. В основе этих морально-нравственных начал — наши традиционные ценности", — сказал Путин в интервью, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20250615/putin-2022950022.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, какие ценности объединяют народы России
Путин: народы в России объединяет общее морально-нравственное начало