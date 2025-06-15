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Путин рассказал, почему традиционные ценности необходимы для России - РИА Новости, 15.06.2025
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13:02 15.06.2025 (обновлено: 13:23 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/putin-2022950022.html
Путин рассказал, почему традиционные ценности необходимы для России
Путин рассказал, почему традиционные ценности необходимы для России - РИА Новости, 15.06.2025
Путин рассказал, почему традиционные ценности необходимы для России
Утрата традиционных ценностей может быть опасна для России с точки зрения сохранения государственности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T13:02:00+03:00
2025-06-15T13:23:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Утрата традиционных ценностей может быть опасна для России с точки зрения сохранения государственности, заявил президент России Владимир Путин."Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность. И это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно", - сказал Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Президент признался, что начал говорить о защите традиционных ценностей, когда увидел желание внедрять в сознание россиян "идейки западного мейнстрима"."Повторю еще раз, их утрата очень опасна с точки зрения сохранения идентичности и, как последствия, государственности самой. Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества. При желании казаться "цивилизованными", "квазицивилизованными" в кавычках, внедрять в сознание народов РФ вот эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить", - подчеркнул Путин.Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин рассказал, почему традиционные ценности необходимы для России

Путин: без традиционных ценностей Россия утратит идентичность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Утрата традиционных ценностей может быть опасна для России с точки зрения сохранения государственности, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность. И это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно", - сказал Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Президент признался, что начал говорить о защите традиционных ценностей, когда увидел желание внедрять в сознание россиян "идейки западного мейнстрима".
"Повторю еще раз, их утрата очень опасна с точки зрения сохранения идентичности и, как последствия, государственности самой. Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества. При желании казаться "цивилизованными", "квазицивилизованными" в кавычках, внедрять в сознание народов РФ вот эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить", - подчеркнул Путин.
Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Шойгу призвал развивать образ России как защитника традиционных ценностей
10 июня, 18:53
 
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